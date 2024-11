Diese "Bauer sucht Frau"-Duos sehen eine gemeinsame Zukunft

Bei Bauer sucht Frau werden heute die Karten auf den Tisch gelegt! In der aktuellen Folge sprechen vier der Bäuerinnen und Bauern mit ihren Auserwählten über die Hofwoche – und ihre Gefühlslage. Andreas lädt seine Lisa zu einem Gespräch im Feld ein. Die beiden sind sich schnell einig: Sie können sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen und wollen sich weiter kennenlernen. "Jede Minute mit dir war total schön!", betont Lisa mit einem breiten Lächeln. Der Mutterkuh- und Geflügelhalter fühlt genauso – woraufhin die zwei beschließen, sich wiederzusehen und ihren Plan mit einem liebevollen Kuss zu besiegeln.

Auch Jenny und Sweer haben die Hofwoche sehr genossen. Der 63-Jährige ist sich aber nicht sicher, ob er sein Leben in seiner Heimat einfach aufgeben möchte: "Herz sagt ja, der Kopf sagt: 'Überleg' es dir.'" Auch die Pferdewirtin hat noch ihre Bedenken – bei ihr sei "das Herz noch nicht ganz so weit". Sie würde sich zwar wünschen, dass aus Sweer und ihr ein Paar wird, doch sie kann sich noch nicht komplett festlegen. Dennoch entschließt das Duo, dass sie sich weiter treffen und kennenlernen wollen. "Ich wünsche mir, dass da mehr draus wird. Das Beste, was dabei rauskommen könnte, wäre, dass ich mich endlich mal wieder verliebe", meint Jenny abschließend.

Auch bei Marcel und Jasmin hat es in der Hofwoche ordentlich gefunkt. Der Bayer ist ganz hin und weg von der 30-Jährigen. "Ich könnte das stundenlang angucken, wenn die Jasmin mich anlächelt und mich mit ihren Augen verzaubert", schwärmt er im Einzelgespräch. Bei einem Date am See kommen sich die zwei näher und küssen sich zum ersten Mal. Danach ist klar: Die zwei können sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen. "Ich kann mein Glück eigentlich kaum fassen, dass es so gekommen ist. Ich glaube, bei ihm ist es genauso. Wir sind da beide so überwältigt. Das ist ein unglaublich schönes Gefühl und ich genieße das total", meint Jasmin anschließend. Ein paar Tage der Hofwoche bleiben dem Duo noch – es sieht aber ganz danach aus, als ob sie nicht mehr ohneeinander wollen.

Anzeige Anzeige

RTL Sweer und Jenny von "Bauer sucht Frau 2024"

Anzeige Anzeige

RTL Marcel und Jasmin bei "Bauer sucht Frau 2024"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige