Diese Sommerhaus-Paare müssen in die nächste Exit-Challenge

In der diesjährigen Das Sommerhaus der Stars-Staffel wird es zunehmend ernster. Immer mehr Paare müssen die Promi-WG in Bocholt verlassen. Auch in der aktuellen Folge steht wieder eine Nominierung auf dem Plan, bei der nur drei Paare zur Wahl stehen. Doch wen trifft es? Die meisten Stimmen erhalten die Nachzügler, der Ex-Bachelor Oliver Sanne (38) und seine Partnerin Jil Rock. Dicht dahinter folgen jedoch Theresia Fischer (32) und ihr Freund Stefan, die nur eine Stimme weniger erhalten. Bedeutet das nun das Aus für das Bachelor-Paar? Nein! Wie am Ende der Nominierung verkündet wird, können sie sich in der nächsten Folge in einer Exit-Challenge gegen Theresia und Stefan beweisen.

"Das Paar, das dieses direkte Duell verliert, muss das Sommerhaus verlassen", liest Umut Tekin (27) die Regel vor. Bei Olli weckt die bevorstehende Herausforderung sofort den Kampfgeist. "Die Freude ist natürlich riesig groß, weil wir gar nicht damit gerechnet haben, dass wir noch mal eine Chance kriegen, uns hier zu beweisen", freut sich der ehemalige Rosenkavalier im Interview. Auch Theresia und ihr Stefan zeigen sich positiv. "Wir sind geprobt darin. Wir werden die Exit[-Challenge] durchstehen und wir werden sie auch gewinnen", ist sich die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin sicher.

Oliver und seine Freundin Jil müssen jetzt um ihren Verbleib im Sommerhaus bangen. In Folge fünf rückten der Bachelor und die Influencerin nach – und sorgten dabei für eine echte Überraschung. Besonders Ollis verändertes Aussehen sorgte bei seinen Mitstreitern für erstaunte Gesichter. "Boah, ist der groß und breit, breit, breit", stellte Theresia fest. Und auch Gloria Glumac (32) pflichtete ihr bei: "Was für ein Schrank." Seit seiner Teilnahme an dem beliebten Dating-Format im Jahr 2015 hat sich Olli nämlich quasi verdoppelt.

RTL Stefan Kleiser und Theresia Fischer, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

RTL Jil Rock und Oliver Sanne, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

