92.000 Euro für Mode? Brooklyn Beckham spricht Klartext

Brooklyn Joseph Peltz Beckham (25), der älteste Sohn von David (49) und Victoria Beckham (50), hat kürzlich ein wildes Gerücht dementiert: Es wurde behauptet, dass er und seine Ehefrau, Schauspielerin Nicola Peltz-Beckham (29), wöchentlich über 100.000 Dollar (umgerechnet 91.869 Euro) für Kleidung ausgeben. Im Rahmen der Sendung "Watch What Happens Live With Andy Cohen" stellte Brooklyn dazu am 4. November klar, dass an dem Gerücht nichts dran sei. "Nein", lachte er und schüttelte den Kopf, während Gastgeber Andy Cohen (56) die Frage eines Fans vorlas, ob an diesem Gerücht etwas dran sei. Brooklyn schien von der Behauptung überrascht zu sein und versicherte, davon nie zuvor gehört zu haben.

Auch wenn Brooklyn und Nicola wöchentlich also keine riesigen Summen für Mode ausgeben, ist ihr Sinn für Stil unbestreitbar. Erst kürzlich zogen sie laut US Magazine auf einer Launch-Party in Los Angeles alle Blicke auf sich, als sie in abgestimmten schwarzen Outfits erschienen. Brooklyn trug einen doppelt geknöpften Blazer samt passender Hose und lackierten Lederschuhen. Die Schauspielerin beeindruckte in einem gewagten Look von Coperni, der aus einem kurzen schwarzen Blazer und dunkler Unterwäsche bestand. Sie vervollständigte ihr Outfit mit durchsichtigen Strumpfhosen, hohen Plateauschuhen und einer Lederhandtasche.

Brooklyn steht häufig im medialen Fokus – sei es durch seine eigene Modelkarriere oder durch seinen prominenten Hintergrund als Beckham-Spross. Seine Beziehung zu Nicola, die er 2020 heiratete, sorgt ebenfalls regelmäßig für Schlagzeilen. Abseits der Öffentlichkeit führen die beiden jedoch ein recht normales Leben, wie Brooklyn in früheren Interviews betonte. So schwärmte er zum Beispiel von Nicola als seine Muse und lobte ihre Unterstützung und Kreativität. Das Paar scheint harmonisch zu funktionieren – auch wenn das Rampenlicht ab und zu falsche Gerüchte über sie streut.

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham bei der Eröffnungsfeier von Cloud23.

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

