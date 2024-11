DSDS-Finalist Tom Mc Conner fände Pietros Jury-Aus "schade"

In letzter Zeit kursieren hartnäckige Spekulationen um ein mögliches Jury-Aus von Pietro Lombardi (32) bei DSDS. Kurz vor dem heiß ersehnten Finale äußert sich nun der Finalist Tom Mc Conner zu den wilden Gerüchten. Im exklusiven Interview mit Promiflash verrät der Sänger, wie er dazu steht: "Wenn er ersetzt werden würde, hätte ich erstens keine Meinung zu, zweitens fände ich es vielleicht auch ein bisschen schade, weil der Pietro macht natürlich ein ganz gutes Bild in der Jury, wie ich finde."

Der Kandidat betont außerdem, dass er selbstverständlich mitbekommen habe, dass die Zukunft des aktuellen DSDS-Jurors auf der Kippe stehe, jedoch sei er insgesamt zu wenig im Thema für genauere Aussagen. Aus seiner Sicht passe Pietro allerdings sehr gut in die Sendung und harmoniere vor allem mit einem seiner Kollegen wunderbar: "Er arbeitet jetzt super mit dem Dieter zusammen. Ich finde, er hat einen guten Job gemacht [...]."

Laut Bild soll der Rapper Bushido (46) in der nächsten Staffel wohl auf Pietros Platz sitzen. Auf einen Anruf diesbezüglich seitens der Zeitung soll das aktuelle Jurymitglied jedoch sichtlich geschockt reagiert und "einen Kloß im Hals" gehabt haben. Pietro beschrieb sein offenkundiges Gefühlschaos und sagte in Bezug auf die Gerüchte: "Sollte das so sein, wäre ich sehr traurig... DSDS ist eine Herzenssache für mich."

RTL / Markus Hertrich Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2024

Getty Images Bushido, Rapper

