Es gibt ein mögliches Problem im Fall der Menendez-Brüder

Ist das ein Dämpfer für Lyle (56) und Erik Menendez (53)? Die beiden Brüder sitzen seit 35 Jahren für den Mord an ihren Eltern José und Kitty im Gefängnis. Am 24. Oktober verkündete der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles, George Gascón, dass der Fall neu verhandelt werden soll. Doch nun gibt es eine Änderung in diesem Mordfall. Der Staatsanwalt verlor am Mittwoch seine Wiederwahl und somit seinen Posten. Nun folgt Nathan Hochman als neuer Staatsanwalt. Ist die Zukunft von Lyle und Erik somit ungewiss? In einem Interview mit TMZ machte der Jurist am Mittwoch aber direkt klar, dass auch er sich der Lage bewusst ist. "Ich werde so schnell arbeiten, wie ich kann", erklärte Nathan dazu. Der Fall der Geschwister habe für ihn ebenfalls höchste Priorität, weswegen er alle Informationen schnellstmöglich sammeln wolle.

Nathans Vorgänger verfolgte den Plan, Lyle und Erik auf Bewährung aus der Haft zu bekommen, da die beiden zum Zeitpunkt der Morde unter 26 Jahre alt waren. Zudem wären sie laut ihm keine Gefahr für die Öffentlichkeit – beide gelten als vorbildliche Häftlinge. George setzte sich für eine schnelle Entscheidung ein, was wohl auch der neue Staatsanwalt anstrebt. "So oder so verdienen die Menendez, wie jeder Angeklagte, eine Entscheidung", fand Nathan. Jedoch machte er auch deutlich, dass das Ganze noch das Gericht, den Bewährungsausschuss und den Gouverneur Gavin Newsom durchlaufen muss. Erst dann könnte festgelegt werden, ob die Brüder freikommen.

Lyle und Erik ermordeten ihre Eltern am 18. August 1989 in ihrem Zuhause in Beverly Hills. Während die Polizei die beiden anfangs als Verdächtige ausschloss, bekamen sie einige Monate später einen Tipp, dass die Geschwister die Morde begangen hatten. 1993 erklärten die beiden vor Gericht, dass sie aus Angst handelten. Ihr Vater José missbrauchte sie mutmaßlich seit ihrer Kindheit sexuell. "Er hat mich vergewaltigt", erinnerte sich Lyle weinend im Zeugenstand, wie damals im Court TV zu sehen war. Die Mutter der beiden soll von alldem jahrelang gewusst und nichts unternommen haben.

Getty Images Erik und Lyle Menendez im Dezember 1992

Netflix Lyle Menendez im Jahr 1993

