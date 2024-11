Feiert Roland Kaiser bald einen Gastauftritt beim "Tatort"?

Ob Fans sich bald auf einen neuen Auftritt von Roland Kaiser (72) im Tatort freuen können? Bei Instagram heizt der Schlagerstar jetzt die Gerüchteküche ordentlich an. Denn das Gasthaus Großer Kiepenkerl postet ein Foto von einem gemeinsamen Abendessen des "Santa Maria"-Interpreten mit den "Tatort"-Darstellern Jan Josef Liefers (60) und Axel Prahl (64). Das Duo gehört zu den beliebtesten TV-Ermittlern und besetzt bekanntermaßen den "Tatort" aus Münster. Deutet Roland hier etwa an, einen Gastauftritt in Münster zu haben? Immerhin ist die Domstadt seine Heimat. Ein Zufall ist das Treffen zumindest nicht. "Vergangenen Dienstag wurde der Große Kiepenkerl zum Schauplatz eines ganz besonderen 'Tatorts'. Im Rahmen einer Reportage zu Axel Prahls bevorstehendem 65. Geburtstag hatten wir die Ehre, ihn [...] zu einem 'Tatort'-Essen zu empfangen", schreibt das Lokal.

Auch wenn das Treffen im Rahmen der Doku war, so ist ein Auftritt von Roland im "Tatort" aber nicht auszuschließen. Sein erster Ausflug zum Sonntagabend-Krimi wäre das nicht. 2013 spielte er eine wichtige Rolle in der Folge "Summ, Summ, Summ". Mit einem Augenzwinkern wurde seine Figur Roman König genannt. Dieser ist genau wie Roland Musiker mit einer großen Fan-Base. Als er unter mysteriösen Umständen tot aufgefunden wird, ruft das die Ermittler aus Münster, Boerne und Thiel, auf den Plan, die in die verzwickte Welt der Schlagerstars zwischen Stalkern und Musikrechten eintauchen.

Allerdings ist nicht ganz klar, ob Roland in den kommenden Monaten viel Zeit für Dreharbeiten haben wird. Denn Anfang Oktober kündigte er sein neues Album "Marathon" an. "Es ist wieder so weit! Mein nächstes Album wird 'Marathon' heißen und am 7. Februar 2025 erscheinen", schrieb der 72-Jährige stolz im Netz. Dazu sollte es im Sommer des kommenden Jahres eigentlich zu seinen großen "Kaisermania"-Konzerten in Dresden gehen. Vier Termine waren festgelegt, doch die Fans mussten entsetzt feststellen, dass zeitgleich in der Metropole ein großes Sportereignis stattfindet. Die Entwarnung folgte sogleich: Die Konzerte wurden nicht abgesagt, sondern lediglich verschoben.

Getty Images Die Münsteraner Tatort-Kommissare: Jan Josef Liefers und Axel Prahl

Getty Images Roland Kaiser, Musiker

