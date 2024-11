Alle Jahre wieder: Diese Filme versüßen euch den Advent

Die Zeit der Weihnachtsfilme ist da! Bei so viel Programm fangen viele schon im November an, sich die gemütlichen Streifen anzusehen. Und jedes Jahr scheint die Auswahl größer zu werden. Frisch aus dem Jahr 2023 auf die Liste der Weihnachtsfilme gerückt, ist das "Charlie und die Schokoladenfabrik"-Prequel Wonka. Das fantastische Abenteuer mit Timothée Chalamet (28) als Willy Wonka begeisterte schon vergangenes Jahr die Zuschauer. Eine fast genauso zauberhafte Weihnachtsgeschichte ist "Der Nussknacker und die vier Reiche". Die Disney-Produktion von 2018 präsentiert das Märchen in einem ganz neuen Gewand. Eine nicht ganz so weihnachtliche, dafür aber umso fantastischere Geschichte erzählt "Die Hüter des Lichts". Passend zur kalten Jahreszeit steht hier Jack Frost im Zentrum. Er schließt sich mit der heldenhaften Truppe aus Weihnachtsmann, Osterhase, Zahnfee und dem Sandmann zusammen, um die Träume der Kinder zu retten. Die Handlung passt in den Winter, spielt allerdings zur Osterzeit.

Ein Spaß für die ganze Familie sind aber auch die Klassiker. Fast jedes Jahr landen Filme wie "Der Grinch", "Schöne Bescherung" oder die "Santa Claus"-Trilogie wieder in den DVD-Playern. Wer seinen Kindern ein Stück Filmgeschichte zeigen möchte, kann auf "Das Wunder von Manhattan" zurückgreifen. Das Original ist von 1947, eine Neuauflage von 1994. Hauptfigur Kris Kringle (Richard Attenborough, ✝90) muss darin einem kleinen Mädchen und den Geschworenen vor Gericht beweisen, dass er der echte Weihnachtsmann ist. Welcher Film auch jedes Jahr wieder geht, ist Kevin – Allein zu Haus. Die Geschichte des kleinen Jungen, der an Weihnachten von seinen Eltern zu Hause vergessen wird und sich gegen ungebetene Gäste behaupten muss, begeistert das Publikum bereits seit den 90ern.

Natürlich bekommen die Weihnachtsfilme in diesem Jahr auch wieder Zuwachs. Besonders heiß erwartet wurde sicherlich der Action-Blockbuster "Red One - Alarmstufe Weihnachten!", in dem Dwayne Johnson (52) und Chris Evans (43) losziehen, um den verschwundenen Weihnachtsmann zu retten. Im Kino können die Fans sich das Spektakel bereits ansehen, denn es feierte erst vor wenigen Tagen seine Weltpremiere in Berlin. Das ließen sich natürlich auch die beiden Hauptdarsteller nicht entgehen. Mit bester Laune und ordentlich herausgeputzt begeisterten sie zusammen mit dem Cast die Fans in der deutschen Hauptstadt.

Getty Images Jim Carrey in "Der Grinch", 2000

PictureLux/Karen Neal/Prime / Red One - Alarmstufe Weihnachten Dwayne Johnson und Chris Evans in "Red One"

