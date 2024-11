Davor hat Jimmy Fallon in seiner Karriere am meisten Angst

Jimmy Fallon (50), der bekannte Moderator und Schauspieler, gab in einer Episode von "Hot Ones" Einblicke in seine größten Besorgnisse in Bezug auf seine Karriere. Im Gespräch offenbarte Jimmy: "Die betäubende Stille ist meine größte Angst." Er brachte weiter zum Ausdruck, dass es für ihn besonders furchterregend sei, vor den Augen der amerikanischen Öffentlichkeit aufgeben zu müssen – was er jedoch keinesfalls tun werde. Die Folge der YouTube-Show wurde kurz vor der Veröffentlichung seines Comedy-Albums "Holiday Seasoning" aufgenommen.

Im Gespräch erinnerte sich Jimmy auch an seine Zeit bei "Saturday Night Live" von 1998 bis 2004. Der Sketch "More Cowbell" aus 2000 sei für ihn ein besonderes Highlight gewesen. "Der Sketch war einfach der Hammer – das war ein ganz neues Level" , schwärmte er. Gemeinsam mit Christopher Walken (81), Will Ferrell (57), Chris Kattan (54), Chris Parnell (57) und Horatio Sanz (55) stellte er die Band Blue Öyster Cult während einer Aufnahmesession dar. Er erzählte, wie Christopher Walken "nicht einmal wie ein Mensch gesprochen" habe, sondern eine Parodie auf sich selbst spielte. Chris Kattan und Will Ferrell improvisierten und rempelten sich gegenseitig an, wobei Chris Will die Sonnenbrille aus dem Gesicht schlug. "Ich konnte die Augen eines Wahnsinnigen sehen und begann zu lachen", gestand Jimmy.

Neben seinen Erinnerungen und Ängsten sprach Jimmy auch über seine Zusammenarbeit mit anderen prominenten Künstlern. Besonders beeindruckt zeigte er sich laut People von Sänger Justin Timberlake (43), mit dem er in der Vergangenheit mehrfach zusammengearbeitet hat: "Er ist einer der talentiertesten Menschen auf der Welt, ein Perfektionist." Abseits der Kameras pflegt der TV-Star eine enge Freundschaft mit Justin, die oft in humorvollen und musikalischen Projekten resultiert. In den vielen Jahren seiner Karriere hat Jimmy zahlreiche Beziehungen zu großen Namen in der Unterhaltungsbranche geknüpft. Privat ist er mit Nancy Juvonen verheiratet, mit der er zwei Kinder hat und ab und zu auch Einblicke in das Familienleben gibt.

Getty Images Jimmy Fallon, Moderator

Getty Images Jimmy Fallon und Justin Timberlake

