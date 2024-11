Gefühle? "Temptation Island"-Verführerin weint wegen Germain

Germain und Jessica Hnatyk stellen sich aktuell dem berühmt-berüchtigten Temptation Island V.I.P.-Treuetest. Mit dem einen oder anderen Verführer haben die zwei in ihren jeweiligen Villen auch schon eine gute Bindung aufgebaut. Der Ex on the Beach-Star unter anderem mit Maxi – die zwei durften sich bereits bei einem Ausflug näher kennenlernen und verstanden sich auch ziemlich gut. Und auch bei dem Dance-Workshop ist die Verführerin wieder als seine Begleiterin auserwählt worden. Germain ist davon aber wenig begeistert. "Wenn ich wählen könnte, hätte ich bestimmt jemand anderen ausgesucht. Einfach, damit man auch mal die anderen Frauen kennenlernen kann [...] Ich will nicht immer die ganze Zeit mit der gleichen Person", erklärt er. Mit diesen Worten scheint er die Beauty vor den Kopf zu stoßen. "Ich finde es auch gemein, aber... Sag es ein bisschen netter", entgegnet sie, woraufhin der 26-Jährige meint: "Nein, ist genau so gesagt. Fertig."

Germains Reaktion hängt Maxi auch noch bei der Rückkehr in der Villa nach dem gemeinsamen Gruppen-Workshop in den Knochen. "Was habe ich euch vorhin gesagt? Der wird mit Absicht asozial zu mir sein", erzählt sie ihren Mädels im Vertrauen und erklärt, was geschehen war – und fängt an zu weinen. "Nimm das nicht persönlich. Du weißt ja, wie es ist. Ich darf doch keine Bilder mehr liefern", soll der Realitystar zuvor noch zu ihr gesagt haben, nachdem er so schroff zu ihr war. Maxis Verführer-Kolleginnen sind sich sicher: "Du bist Temptation für ihn und deswegen schützt er sich so."

Während die Brünette versucht, über das Geschehene hinwegzukommen, wird Germain mit seinen Gedanken wohl ganz woanders sein. Er, Akka, Adrian (28) und Tinush hatten während des Workshops die Möglichkeit, ihre Partnerinnen zu sehen – zwar nur aus weiter Entfernung, aber besser als gar nicht. Ab diesem Augenblick galt Germains Konzentration nur noch seiner Jessi und dem Gefühl, sie - mehr oder weniger – in seiner Nähe zu wissen.

TikTok / maxisophie_ Maxi, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Reality-TV-Bekanntheit

