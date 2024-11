Hier sieht Khloé Kardashians Sohn Tatum aus wie Onkel Rob

Khloé Kardashians (40) kleiner Sohn Tatum Thompson (2) ist ein richtiger Sonnenschein. Das zeigt die TV-Bekanntheit gerne – zuletzt in einem Instagram Beitrag mit niedlichen Fotos des Kleinkindes. Fröhlich posiert der Junge in Cargohosen und einem karierten Hemd. Dazu trägt er ein ganz besonderes Accessoire. "Fun Fact: Das ist die Pfadfinderkappe meines Bruders", schreibt Khloé zu den Aufnahmen und deutet mit dem Hashtag Zwillinge darauf hin, dass ihr Sohnemann sie sehr an ihren eigenen Bruder Robert Kardashian (37) erinnert.

Nicht nur die Kardashian-Schwester, auch ihre Community sieht die Ähnlichkeit zwischen dem Zweijährigen und seinem Onkel. "Sieht aus wie Robert", stellt nicht nur ein Fan fest, während ein anderer schreibt: "Ein Mini-Robert-Kardashian. Der Süßeste." Generell sind alle hin und weg von dem kleinen Mann. Die Kommentarspalte ist voll von Bemerkungen, die Tatums Mama wohl ziemlich stolz machen werden. "Bezaubernd", "So süß" und "Schau dir an, wie er posiert" schreiben die Nutzer begeistert.

In seinem superjungen Alter hat der Sohn von Tristan Thompson (33) schon eine beeindruckende Fanbasis im Netz. Mit Bildern wie diesen legt die 40-Jährige schon mal den Grundstein für die Karrieren der nächsten Kardashian-Generation. Auch ihre Geschwister teilen regelmäßig Bilder von ihren Sprösslingen auf Social Media, teilweise haben die Kinder auch schon eigene Accounts. Auch Roberts Tochter Dream Renee Kardashian (7) sammelt schon fleißig Follower. Sowohl ihr Instagram-Account als auch der YouTube-Kanal von Kims (44) Sohn Saint West (8) werden im Moment aber noch von deren Eltern betreut.

Instagram / khloekardashian Tatum Thompson im November 2024

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Unternehmerin

