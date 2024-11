Nach Skandal: So zeigt sich Pietro Lombardi in Amazon-Show

Trotz aktueller Ermittlungen gegen ihn nimmt Pietro Lombardi (32) an der neuen Amazon-Prime-Show "Licht Aus" teil. Darin lebt der beliebten Sänger mit sieben weiteren Prominenten für sechs Tage und fünf Nächte in völliger Dunkelheit zusammen. Ein Sprecher von Amazon äußerte gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland: "Die Show wurde Anfang 2024 aufgezeichnet und steht in keinem Zusammenhang mit den diskutierten Vorfällen." So zeichnen die Nachtsichtkameras bei "Licht Aus" ein liebenswertes, empathisches Bild von dem jungen Familienvater.

Pietro zieht bei "Licht Aus" als erster Bewohner in die Dunkelheit. Als persönlichen Gegenstand hat er einen Handfeger von zu Hause mitgebracht, um ihn im Dunkeln vor sich halten zu können und nicht überall dagegen zu rennen. Die ersten Lacher hat der 32-Jährige damit auf seiner Seite. Und auch der erste Running Gag des Experiments ist ihm geschuldet, denn sein geliebter Handfeger verschwindet in der Dunkelheit. So kommt es für Pietro wie befürchtet: Er läuft mit dem Gesicht derart heftig gegen ein Regal, dass er sich einen tiefen Cut in der Oberlippe zuzieht. "Ich bin ein Kämpfer. Ich kann hier nicht ohne Narben raus gehen", gibt Pietro sich beschwichtigend. Als er nach gewonnener Challenge für kurze Zeit in den Lichtraum darf, bekommt er – anders als Schauspieler Gedeon Burkhard (55) – keine Videobotschaft von zu Hause. Seine Erklärung: „Jede Nachricht von euch würde mich einknicken lassen“, habe er seiner Frau im Vorfeld gesagt.

Die Teilnahme des DSDS-Gewinners sorgte angesichts der jüngsten Schlagzeilen für Aufsehen. Kurz vor Showstart berichteten Medien über eine angebliche Anzeige wegen Körperverletzung durch die Uniklinik Köln. Pietro durfte sich weder seiner Verlobten, der Influencerin Laura Maria Rypa (28), noch seinen Kindern nähern. Sein Auftritt bei "Licht Aus" stellt für Pietro ein Lichtblick zwischen all der negativen Berichterstattung dar.

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit ihren Söhnen, Oktober 2024