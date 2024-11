Zigarettenschmuggel: Promi-Büßen-Bea sorgt für Streit

"Wer hat die Zigarette hier rein gebunkert?" – Diese Frage stellen sich die Teilnehmerinnen Elsa Latifaj und Anita Latifi (28) als sie plötzlich eine normale Zigarette im Aschenbecher finden. In Folge zwei von Das große Promi-Büßen machen sich die Teilnehmerinnen nach dem Fund auf die Suche nach dem Zigarettenschmuggler. "Ich habe keine Lust, eine Strafe zu bekommen", macht Elsa direkt klar. Als Anita mit dem Zigarettenstummel die Hütte betritt, bricht plötzlich ein Streit zwischen ihr und Bea Fiedler (67) aus.

"Ach du blöde Kuh, das ist meine!", brüllt die 67-Jährige von ihrem Klappbett aus. "Bist du die Camp-Polizei? Da muss man nicht angerannt kommen und das ansprechen", fährt sie gestresst fort. Anita ist weniger begeistert und macht direkt klar, dass sie sich so eine Beleidigung nicht gefallen lasse und es respektlos finde. Im Interview rechtfertigt Bea die Zigarette als "Glücksfund" in ihrer Make-up-Tasche. "Kannst du nichts einsehen, das ist nicht korrekt gerade", macht Anita ihr in einem strengen Ton klar. Bea kommt mit einer Verwarnung davon, doch bei einem weiteren Verstoß, bekommt das ganze Team eine Bestrafung.

Diese Eskalation kam unerwartet: Noch in der ersten Folge gaben Elsa und Anita ihre persönlichen Gegenstände ab, um Bea dabei zu helfen, ihren Koffer zu bekommen. Nach einer großen Rede brachte Thorsten Legat (56) die beiden Teilnehmerinnen dazu, aus Mitleid für Bea auf die eigenen Sachen zu verzichten. Durch den Deal konnte die Gruppe die weinende Bea beruhigen, denn diese brauchte unbedingt ihren Gebisskleber und brach deshalb in Tränen aus.

