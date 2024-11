Wäre Andreas Elsholz nach Jahren bereit für GZSZ-Rückkehr?

Andreas Elsholz (52) hatte Mitte der 1990er-Jahre bei GZSZ seinen Durchbruch als Schauspieler. Nachdem er das Format 1996 verlassen hatte, war er in der TV-Welt nur noch selten zu sehen. Nun feiert er mit seiner Teilnahme an der Realityshow "Destination X" seine Rückkehr ins Fernsehen – feiert der 52-Jährige womöglich auch bald ein GZSZ-Comeback? "Das hängt ganz von der Situation und der Geschichte ab. Wenn sich eine interessante Handlung bietet, die kreativ reizvoll ist und meine Figur auf eine spannende Weise wieder einführt, könnte ich es mir durchaus vorstellen", erklärt er im Interview mit Spot on News. Nach all den Jahren wieder in diese Welt einzutauchen, stelle er sich als eine "aufregende Herausforderung" vor.

Andreas empfinde es bis heute "als Kompliment", wenn er mit seiner GZSZ-Rolle als Heiko Richter in Verbindung gebracht wird. "Es zeigt, dass diese Figur und die Geschichten, die wir erzählt haben, nachhaltig im Gedächtnis geblieben sind, und das ist für mich als Schauspieler ein schönes Gefühl", betont er. Die Daily sei ein "wichtiger Meilenstein" in seiner Karriere gewesen und er sehe die Zeit als Teil seiner Geschichte, die ihn zu dem gemacht hat, der er heute ist. Mit einigen seiner ehemaligen Kollegen habe der Berliner bis heute Kontakt.

Doch bevor er möglicherweise in seine Heiko-Richter-Rolle zurückkehrt, stellt er sich der großen "Destination X"-Herausforderung. In der Abenteuersendung begeben sich acht deutsche Promis in einem blickdichten Bus auf eine mehrwöchige Reise über 4.506 Kilometer quer durch Europa. Neben Andreas stellen sich unter anderem Ekaterina Leonova (37), Tina Ruland (58), Madita van Hülsen (43), Philipp Boy (37), Leyla Lahouar (28), Max Bornmann und Hanna Sökeland der Challenge.

Getty Images Andreas Elsholz im Jahr 2005

Joyn / Benedikt Müller / Renè Lohse Die Teilnehmer von "Destination X"

