25 Kilo leichter und abstinent: Gil Ofarim krempelt Leben um

Gil Ofarim (42) meldete sich mit einem Statement bei seinen Fans im Netz. Auf Instagram sprach der Musiker über die Vorfälle rund um den Antisemitismus-Skandal und ließ zudem durchblicken, dass er seine Lebensweise von Grund auf geändert habe. "In den letzten Monaten habe ich mir professionelle Hilfe gesucht und angefangen an mir zu arbeiten. 25 Kilo leichter und ohne einen Tropfen Alkohol sieht man die Dinge viel klarer und schaut sich selber genau an. Auch wenn einem nicht immer gefällt, was man sieht", berichtet Gil.

Durch den Skandal vergangenes Jahr enttäuschte Gil diverse Menschen. Seinen Fokus möchte der "Ein Teil von mir"-Interpret nun wieder auf die Musik legen. "Es ist ein langer Weg, Vertrauen und Respekt wieder aufzubauen. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Aber ich möchte den Versuch unternehmen, euch und mein Leben wieder zurückzugewinnen", ließ er seine Fans wissen.

Gil erhob in einem Video schwere Vorwürfe gegen einen Hotelmitarbeiter. Darin behauptete er, von dem Angestellten eines Leipziger Hotels abgewiesen worden zu sein, weil er eine Kette mit einem Davidstern um den Hals trug. Im März 2022 wurde der Musiker dann wegen des Vorwurfs der falschen Verdächtigung sowie der Verleumdung angeklagt. Im vergangenen Jahr gestand er dann, die Anschuldigungen gegen den Hotelmitarbeiter frei erfunden zu haben. Sein Vergehen wurde mit einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro bestraft, die er im August dieses Jahres beglich.

ActionPress Gil Ofarim, Musiker

Wehnert, Matthias/ Action Press Gil Ofarim mit seinem Anwalt Alexander Stevens