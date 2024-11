Netflix-Charts: Diese Filme sind aktuell richtig im Trend

Der kalte, regnerische November lädt zum entspannten Filmschauen im Heimkino ein. Auf dem Streamingdienst Netflix lässt sich für jeden Geschmack der passende Film finden. Aktuell steht der Horrorfilm "Don't Move" auf dem ersten Platz des Streaming-Giganten. Kelsey Asbille befindet sich darin in einem echten Überlebenskampf. Dicht darauf folgt der Slasherfilm "Time Cut", in welchem Madison Bailey (25) in die Vergangenheit reist, um den Mord an ihrer Schwester, gespielt von Antonia Gentry, zu verhindern. Auf dem letzten Platz der Top drei befindet sich "Die Werwölfe von Düsterwald". Die französische Fantasy-Abenteuerkomödie ist eine Adaption des bekannten Gesellschaftsspiels.

Der Kriegs- und Actionfilm "Sisu" lief bereits im Juni 2023 in den deutschen Kinos. Damals bekamen viele von diesem aber nichts mit. Auf Netflix konnte der Film aber Platz vier erlangen und erfreut sich großer Beliebtheit. Die Komödie "Man lernt nie aus" hingegen konnte man schon 2015 im Kino sehen. Nun dürfen die Fans auch auf Netflix verfolgen, wie Robert De Niro (81) Anne Hathaway (42) als Praktikanten das Leben schwer macht. Emotional wird es in dem Film "Ordinary Angels", der auf einer wahren Begebenheit basiert. Der Streifen zeigt eine herzergreifende Rettungsaktion, um das Leben eines Mädchens zu retten.

Auch bei "Labor Day" handelt es sich nicht um eine Neuerscheinung. Bereits 2014 lief das Drama, in dem sich Kate Winslets (49) Figur in einen Sträfling, der von Josh Brolin (56) verkörpert wird, verliebt. Platz acht belegt der polnische Thriller "Justice", in dem ein brutaler Banküberfall aufgeklärt wird. Im indonesischen Film "Codename 13" widersetzt sich eine junge Attentäterin ihrem Mentor, um einen Jungen zu retten. Das Schlusslicht bildet "SMS für Dich", ein deutscher Liebesfilm von und mit Karoline Herfurth (40) aus dem Jahr 2016. Sie sendet Nachrichten an die Nummer ihres verstorbenen Freundes, ohne zu wissen, dass diese bereits an Friedrich Mückes (43) Figur vergeben wurde.

Allen Fraser/Netflix Madison Bailey und Antonia Gentry in dem Film "Time Cut"

Bartosz Mrozowski/ Netflix Szene aus "Justice" mit Olaf Lubaszenko und Jedrzej Hycnar

