Ekat Leonova verletzte sich wegen Detlef Soost auf der Bühne

Detlef Soost (54) und Ekaterina Leonova (37) waren bei der diesjährigen Staffel von Let's Dance ein eingespieltes Team. Doch während der Live-Tour der Tanzshow lief es am Mittwochabend nicht ganz so reibungslos. Wie die Profitänzerin gegenüber "Punkt 6" berichtet, ist ihr der Moderator auf den Fuß getreten. "Der Zeh ist nicht gebrochen, aber der Nagel wird abfallen", erklärt die tapfere Sportlerin hinter der Bühne. Sie musste daraufhin im Backstage-Bereich behandelt werden und konnte nur humpeln. Doch das hielt sie nicht auf – kurz darauf stand sie für das Publikum in Köln wieder auf der Bühne.

Ekat ist nicht die einzige Verletzte der "Let's Dance"-Tour. Auch Katja Kalugina (31), die eigentlich ebenfalls Ekaterina mit Vornamen heißt, tanzt momentan mit einer Bandage am Fuß. Auf Instagram scherzten die beiden über ihre Blessuren. "Wir humpeln zusammen durch die Show. [...] So leicht kann uns nichts aus der Show herausnehmen", witzelte die 37-Jährige. Am nächsten Tag konnte die dreifache Gewinnerin der TV-Sendung ihre Fans beruhigen: "Meinem Zeh geht es definitiv besser. Ich kann wieder stehen und gehen."

Die Expertin für Standard- und lateinamerikanische Tänze sorgt abseits des Parketts immer wieder mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen. Zuletzt staunten ihre Fans, als sie mit ihrem Ex-Freund Paul Lorenz auf Social Media posierte. Zu mehreren gemeinsamen Fotos schrieb Ekat: "Mit dem Ex zusammenzuarbeiten, ist nicht immer leicht, aber es macht definitiv doppelt so viel Spaß."

Getty Images Profi-Tänzerin Katja Kalugina bei der Berliner Fashion Week

Instagram / ekatleonova Paul Lorenz und Ekat Leonova im September 2024

