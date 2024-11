Hartes Jahr: König Charles III. feiert seinen 76. Geburtstag

König Charles III. startet in ein neues Lebensjahr – der britische Regent wird heute 76 Jahre alt. Seinen Ehrentag wird er sicherlich etwas feiern, aber vielleicht auch nutzen, um die vergangenen Monate Revue passieren zu lassen. Hinter Charles liegt die wohl schwierigste Zeit seit langem. Im Februar gab der Monarch auf Instagram bekannt, an Krebs erkrankt zu sein. Daraufhin musste er kürzertreten und legte seinen Fokus auf seine Gesundheit – ein Schritt, der dem sonst so fleißigen Royal schwergefallen sein soll. "Er genießt es, König zu sein, und ist verständlicherweise verärgert, dass er durch den Krebs ausgebremst wurde", erklärte Adelsexpertin Jennie Bond damals gegenüber OK! zu Charles' Situation.

Nachdem Charles seine Diagnose bekannt gegeben hatte, zog er sich kurz zurück und sein Sohn, Prinz William (42), übernahm als britischer Thronfolger die Hauptaufgaben. "Es gibt keinen Hinweis darauf, wann seine Behandlung beendet ist oder wie seine endgültige Prognose aussieht", berichtete Jennie dem Magazin im Februar weiter. Nach knapp zwei Monaten kehrte Charles bereits zurück und erschien zum traditionellen Ostergottesdienst in der St. George's Kapelle auf Schloss Windsor. Seine Ärzte gaben ihm damals grünes Licht und er arbeitet seither praktisch ohne Pause. Ende Oktober trat der Blaublüter sogar eine mehrtägige Reise nach Australien und Samoa an. Sein derzeitiger Zustand ist unbekannt, allerdings scheint Charles für seinen vollen Terminkalender fit genug sein.

Momentan macht Charles einen guten Eindruck auf seine Fans. Das kann einige Gründe haben. Zum einen geht es auch seiner Schwiegertochter, Prinzessin Kate (42), wieder besser – sie litt ebenfalls seit Anfang des Jahres an Krebs, beendete ihre Chemotherapie aber im September. Zum anderen dürften Charles die vergangenen Monate klargemacht haben, dass mit seinem Sohn William eine würdige Vertretung bereitsteht. Außerdem steht ja auch die Weihnachtszeit vor der Tür. Seine gute Laune merkte man Charles gestern auf der "Gladiator II"-Premiere in London an – in seinem klassischen schwarzen Smoking kam er aus dem Strahlen nicht mehr heraus. Nach dem gestrigen Event gönnt sich der britische König heute an seinem Geburtstag möglicherweise etwas Ruhe – und vielleicht auch ein leckeres Stück Torte.

Getty Images König Charles und Königin Camilla beim Ostergottesdienst 2024

Getty Images König Charles III. auf der "Gladiator II"-Premiere

