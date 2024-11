Britney Spears' Ex Sam wurde wieder mit Blondine gesichtet

Sam Asghari (30) wurde vergangene Woche bei einem Spaziergang durch Los Angeles mit einer hübschen Blondine gesichtet. Nach der Trennung von Britney Spears (42) lebt er augenscheinlich sein Single-Leben aus – wer ist also die Frau an seiner Seite? Neben dem durchtrainierten Single lief die Immobilienmaklerin Brooke Irvine in einem sportlichen Look mit Yoga-Leggings und Sport-BH. Sam trug ein ebenfalls lässiges Outfit in Schwarz. Auf diesen Bildern wirkten beide nur wie gute Freunde, die einen gemeinsamen Ausflug machen. Doch nur zwei Tage später wurden sie erneut auf Paparazzifotos, die TMZ vorlagen, gemeinsam gesichtet – dieses Mal wirkten sie wesentlich vertrauter.

Im Gegensatz zu seiner Ex-Frau Britney Spears scheint das Model schon länger mit der früheren Beziehung abgeschlossen zu haben. Bereits Im September wurde er mit einer mysteriösen Blondine in der Öffentlichkeit gesichtet. Zusammen mit seinem Hund machten die zwei einen Spaziergang durch einen Park in West Hollywood. Beide waren sehr "touchy" : Sam legte nicht nur seinen Arm um die unbekannte Frau, sondern gab ihr einen Klaps auf den Hintern. Ob es sich dabei auch um Brooke handelte, war nicht zu erkennen.

Die Lovestory zwischen Sam und dem Popstar machte ihn 2016 international bekannt. Das Model hatte auch einen Auftritt in Britneys Musikvideo zu "Slumber Party". Im selben Jahr machten beide ihre Beziehung öffentlich und verlobten sich fünf Jahre später. Nach nur 14 Monaten Ehe ließen sich Britney und Sam im August 2023 scheiden. Trotz einiger Turbulenzen fand der Schauspieler gegenüber E! News versöhnliche Worte über seine Ex-Frau: "Ich wünsche ihr nur das Beste. Sie ist eine wundervolle Person und ein sehr großer Teil meines Lebens. Ich werde unsere gemeinsame Zeit immer wertschätzen."

ActionPress/BFA Sam Asghari, Ex von Britney Spears

Getty Images Sam Asghari, 2019

