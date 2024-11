Blake Shelton entwickelt nach "The Voice" neuen Wettbewerb

Nach seinem Rückzug als Coach in der Castingshow The Voice geht Blake Shelton (48) jetzt wieder auf die Suche nach Gesangstalenten. Diesmal ist er allerdings Teil der neuen Wettbewerbsshow "The Road". Wie der Sender CBS in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird der Countrystar zusammen mit "Yellowstone"-Regisseur Taylor Sheridan, dem TV-Produzenten Lee Metzger und dem Filmproduzenten David Glasser ein ganz besonderes Talent begleiten. Es handelt sich also nicht um eine klassische Castingshow. Vielmehr folgt die Serie "einem Superstar bei seiner Reise auf der Suche nach dem nächsten großen Künstler". Wer der "Superstar" als Protagonist ist, ist noch nicht bekannt. Dabei wird es sich aber vermutlich um einen Musiker aus der Countrymusik handeln, denn in dem Genre ist der gesamte Wettbewerb angesiedelt.

"The Road" soll jungen Nachwuchskünstlern ermöglichen, "in einen Tourbus zu steigen und einen zermürbenden Zeitplan in Angriff zu nehmen, um ihre Träume zu verwirklichen", so die Beschreibung. So sollen den frischen Musikern Türen in die Branche geöffnet werden. Die Kandidaten begleiten einen "Headliner" auf Tour und können so als Opener in Veranstaltungsstätten in den gesamten USA spielen, um Fans zu gewinnen. Bei jedem Auftritt geht es darum, in die nächste Runde, also zum nächsten Konzert, zu kommen und die Tour fortzuführen. "Ich weiß einiges über Gesangswettbewerbe und was es bedeutet, einen Traum von der Musik zu verfolgen und das Leben auf Tour zu leben. Ich freue mich darauf, Talente zu entdecken und ihnen eine Plattform zu geben", meinte Blake in der Mitteilung.

Blake selbst ist seit Jahren eine feste Größe in der Countrymusik. Mit Songs wie "Gonna" oder "God's Country" eroberte er die Charts und Fanherzen gleichermaßen. Seine Expertise brachte ihn schließlich als Coach zur US-Version von "The Voice". Ganze zwölf Jahre unterstützte er seine Talente bei ihrem Weg zum Sieg. 2023 sollte dann aber Schluss sein. Bei Instagram erklärte er: "Ich habe eine Weile mit mir gerungen und beschlossen, dass es für mich an der Zeit ist, mich nach der nächsten Staffel von 'The Voice' zurückzuziehen." Die Zeit bei der Castingshow behält er aber sicher in guter Erinnerung – denn immerhin lernte er hier seine Ehefrau Gwen Stefani (55) kennen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Shelton, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Mai 2016

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige