Ariana Grande teilt Behind-the-Scenes-Fotos vom "Wicked"-Set

Ariana Grande (31) war in den vergangenen Jahren mit den Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "Wicked" beschäftigt – jetzt hat das Warten bald ein Ende: In wenigen Tagen läuft die Adaption in den deutschen Kinos an. Vorab hat die Sängerin ein kleines Schmankerl für ihre Fans: Sie teilt einige Instagram-Schnappschüsse mit Einblicken hinter die Kulissen des Streifens. Auf einem der Fotos kuschelt die "Yes, and?"-Interpretin mit ihrem Co-Star Cynthia Erivo (37), auf einem weiteren hat sie ihre Schulter an ihren Filmkollegen Jonathan Bailey (36) gelehnt. Außerdem teilt Ariana Aufnahmen, auf denen sie sich schminkt, in rosafarbenen Kostümkleidern strahlt oder eine Tanzchoreografie probt.

Auffällig ist, dass sich unter den insgesamt 16 Fotos und Videos kein gemeinsames Bild mit ihrem Partner Ethan Slater (32) befindet. Nur auf einem der Schnappschüsse ist der Musical-Darsteller bei genauem Hinschauen in einer Zwergenverkleidung im Hintergrund zu erkennen. Was es damit wohl auf sich hat? Zuletzt verhielten sich die Musikerin und der Broadway-Star ebenfalls verdächtig diskret – wie beispielsweise auf der Londoner "Wicked"-Premiere. Auf dieser hielt das Paar auf dem roten Teppich eher Abstand zueinander.

Das sah vor wenigen Tagen noch ganz anders aus. In einem Interview mit GQ schwärmte Ethan ungehemmt von seiner Liebsten und ihrer Darbietung in dem Musical: "Ari ist Ari, und sie ist unglaublich. Sie ist eine Komikerin mit einer verrückten Stimme, die alles kann. Meine unvoreingenommene Meinung ist, dass sie eine der besten Komikerinnen ist, die seit Langem in einem Film mitgespielt haben. Sie ist ein Genie." Er und Ariana lernten sich vor ein paar Jahren während der "Wicked"-Dreharbeiten kennen. Nachdem beide ihre früheren Ehepartner Dalton Gomez (29) und Lilly Jay verlassen hatten, kamen sie kurz darauf zusammen.

Instagram / arianagrande Cynthia Erivo und Ariana Grande, "Wicked"-Darstellerinnen

Instagram / frankiejgrande Frankie Grande, Ethan Slater und Ariana Grande im Oktober 2024

