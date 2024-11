Nach Trennung: Oliver Pocher kritisiert Sandys Ex-Freund

Oliver Pocher (46) nimmt seine Ex Sandy Meyer-Wölden (41) in Schutz. Vergangene Woche machte die Moderatorin öffentlich, dass sich ihr Freund Alexander Müller von ihr getrennt hat. Im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" spricht sie mit ihrem Ex Olli über ihre Gefühlslage. Der Komiker deutet an, dass der Grund für das Liebes-Aus mit Sandys fünf Kindern und dem stressigen Lebensstil zusammenhängt. "Du bist eine sehr starke Persönlichkeit mit über 40 Jahren und fünf Kindern. Und wenn es eine weniger starke Persönlichkeit gibt, mit weniger Kindern, die auch da ist...", meint er verheißungsvoll und fügt kritisch hinzu: "Wer dich als Partner hat, der hat ein gewisses Gesamtpaket, was er sich da einkauft. Das muss man händeln können. Er wusste, worauf er sich einlässt."

Sandy fügt hinzu, dass auch ihr Ex Olli zu ihrem Leben gehört – schließlich kennen sie sich seit über 15 Jahren, haben gemeinsame Kinder und einen Podcast. Nach der Trennung war der Komiker ihr eine große Stütze – vor allem, als die zwei kurz nach dem Aus einen Live-Podcast aufnahmen. "Du hast mir da wirklich so den Rücken freigehalten. Du warst so lieb zu mir und hast mich so gehalten", bedankt sich die 41-Jährige. Sie habe sehr gelitten und nicht gewusst, wie sie auf die Bühne gehen sollte. Dank Olli habe sie es geschafft.

Erst im Oktober hatte die Designerin Alexander offiziell ihren Fans im Netz vorgestellt. Zu dem Zeitpunkt dateten sich die zwei schon rund vier Monate. Wenige Wochen später war ihre Beziehung allerdings schon wieder vorbei – kurz nach einem Patchwork-Urlaub mit Alexander und den Kids. Bei dem Trip kam es wohl schon zu ein paar Problemen, wie Sandy zuvor im Podcast andeutete. "Da kommt man auch als Paar definitiv an seine Grenzen, muss man fairerweise sagen. [...] Noch bin ich in einer Beziehung – mal schauen, wir haben ja noch ein paar Tage Urlaub", erzählte die Fünffach-Mama Ende Oktober.

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Dezember 2023

Instagram / sandymeyerwoelden Sandy Meyer-Wölden und Alexander Müller im Oktober 2024

