Nikolaj Coster-Waldaus' peinliche Begegnung mit Tom Cruise

Der dänische Schauspieler Nikolaj Coster-Waldau (54) hat sein peinliches erstes Treffen mit Hollywood-Star Tom Cruise (62) enthüllt. Während der Dreharbeiten zum Film "Oblivion" musste er das Badezimmer aufsuchen und stellte fest, dass es kein Papier oder Handtuch gab, um seine Hände abzutrocknen. Gerade, als er mit nassen Händen aus der Toilette trat, stand ihm plötzlich Tom gegenüber. Es war das allererste Mal, dass die beiden sich begegneten. Der 54-Jährige streckte ihm die Hand entgegen und sagte zur Begrüßung: "Hallo, ich bin Nikolaj. Das ist kein Pipi."

Diese Anekdote erzählte Nikolaj in der dänischen Fernsehsendung "En særlig samtale". Auf die Frage eines Journalisten, ob er jemals in eine peinliche Situation geraten sei, erinnerte er sich an dieses spezielle Ereignis. "Ich hatte keine Möglichkeit, meine Hände abzutrocknen", erklärte er, und beschrieb, wie unangenehm es war, seinem berühmten Kollegen mit nassen Händen gegenüberzutreten. Trotz der Erklärung empfand er das Treffen als nicht ideal. "Es ist schwer, sich davon zu erholen", gab Nikolaj zu und lachte über die Erinnerung.

Trotz des ungeschickten Starts entwickelte sich während der Dreharbeiten eine gute Arbeitsbeziehung zwischen den beiden Schauspielern. Der Däne, der international vor allem durch seine Rolle als 'Jaime Lannister' in Game of Thrones bekannt wurde, schätzte die professionelle Zusammenarbeit mit dem 62-Jährigen sehr. Abseits des Filmsets legt Nikolaj großen Wert auf sein Familienleben. Seit 1998 ist er mit seiner Frau Nukâka, einer grönländischen Schauspielerin und Sängerin, verheiratet. Gemeinsam ziehen sie ihre zwei Töchter groß und genießen die Zeit fernab vom Hollywood-Rummel. Tom, Vater von drei Kindern, hält sein Privatleben meist aus der Öffentlichkeit heraus, ist aber für seine Freundlichkeit und Professionalität am Set bekannt.

Getty Images Nikolaj Coster-Waldau bei der Berlinale 2022

Getty Images "Game of Thrones"-Star Nikolaj Coster-Waldau

