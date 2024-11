Taylor Swift und Mama Andrea teilen süßen Moment nach Show

Taylor Swift (34) hatte nach einem ihrer "The Eras Tour"-Konzerte in Toronto einen rührenden Moment mit ihrer Mutter Andrea Swift. In einem Video, das auf X viral ging, ist zu sehen, wie Taylor strahlend von der Bühne kommt, den jubelnden Fans zuwinkt und ihrer Mutter in die Arme fällt. Während im Hintergrund der Song "The Alchemy" über die Stadionlautsprecher erklingt, befinden sich Mutter und Tochter in einer innigen Umarmung.

Andrea, die Taylor gemeinsam mit ihrem Ehemann Scott großgezogen hat, klopft ihrer Tochter liebevoll auf den Rücken und flüstert ihr etwas ins Ohr. Die beiden lächeln sich herzlich an, bevor sie Arm in Arm hinter den Vorhang treten und zusammen backstage verschwinden. Die Fans sind begeistert von der emotionalen Szene und teilen das Video tausendfach auf X. Viele betonen, wie inspirierend die Familie Swift für sie ist und wie sehr sie Taylors Anerkennung für ihre Mutter schätzen.

Die enge Beziehung zwischen Taylor und ihrer Mutter Andrea ist bereits seit Langem bekannt. Andrea hat ihre Tochter von Anfang an in ihrer Musikkarriere unterstützt und begleitet sie oft auf Tour. In jüngster Vergangenheit begleitete die Mutter ihre Tochter auch zu einem Footballspiel von Taylors Partner Travis Kelce (35). Im Jahr 2015 wurde bei Andrea Krebs diagnostiziert – was Taylor tief erschütterte. In ihrem Song "Soon You'll Get Better" thematisiert sie die Krankheit ihrer Mutter und die Angst um sie. Die gemeinsame Zeit ist daher für beide besonders wertvoll.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und ihre Mutter Andrea im Jahr 2010

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift

Anzeige Anzeige