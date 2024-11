Nikki Bella feiert nach Scheidung von Ex mit Schwester Brie

Nikki Bella (41) wurde kürzlich in Napa Valley, Kalifornien, gesehen, wo sie gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Brie Bella (41) und einigen Freundinnen ihren Geburtstag feierte. Nur wenige Tage nach der offiziellen Scheidung von ihrem Ehemann Artem Chigvintsev (42) genoss die ehemalige WWE-Wrestlerin ein entspanntes Mittagessen im bekannten Weinbaugebiet. Gekleidet in ein elegantes Outfit, zu dem ein ärmelloser cremefarbener Mantel gehörte, zeigte sich Nikki bestens gelaunt, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen. Während sie einen Eiskaffee im Freien genoss, wirkte sie gelöst und zufrieden – nahezu so, als wären die Turbulenzen der letzten Zeit weit entfernt.

Wie Daily Mail berichtete, hat das Ex-Paar den Gerichtsdokumenten zufolge kürzlich eine Einigung in allen Belangen der Scheidung erzielt. So wurden auch die einstweiligen Verfügungen, die beide zuvor gegeneinander erwirkt hatten, aufgehoben. Nach einer Mediation einigten sich Nikki und Artem auf eine gemeinsame Lösung, um vor allem das Wohlergehen ihres Sohnes Matteo zu gewährleisten. Die beiden teilen sich nun das Sorgerecht – obwohl Nikki ursprünglich das alleinige Sorgerecht beantragt hatte.

Erst im September dieses Jahres reichte die Sportlerin die Scheidung von dem Tänzer ein. Die zwei lernten sich 2017 bei Dancing with the Stars kennen. Nachdem sie sich von ihrem damaligen Freund John Cena (47) getrennt hatte, verbrachten sie und Artem eine lange und intensive Kennenlernphase. Seit März 2019 gingen sie offiziell als Paar durchs Leben. 2020 erblickte der gemeinsame Sohn das Licht der Welt und zwei Jahre später krönten sie ihr Liebesglück mit einer Hochzeit. Wie TMZ berichtete, sei das Paar im Laufe seiner Beziehung häufiger aneinandergeraten. So soll Nikki den 42-Jährigen einmal mit einem Schuh beworfen haben. Artem sei ihr gegenüber aber angeblich sogar schlimmer handgreiflich geworden.

Getty Images Nikki Bella im Februar 2024

Instagram / nikkigarcia Artem Chigvintsev, Nikki Bella und ihr Sohn Matteo im Dezember 2020

