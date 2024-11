Selten: Suki Waterhouse zeigt sich mit ihrer kleinen Tochter

Diesen Anblick bekommen die Fans nur selten zu Gesicht: Suki Waterhouse (32) wurde am Sonntag mit ihrer acht Monate alten Tochter bei einem Spaziergang durch Los Angeles gesichtet. Wie Schnappschüsse, die Daily Mail veröffentlichte, zeigen, scheint die Sängerin den Ausflug mit ihrer Kleinen sichtlich genossen zu haben. In einem lässigen Outfit, bestehend aus einer lockeren Hose und einem braunen Strickpullover, und mit dem Baby vor der Brust schlenderte Suki durch den beliebten Stadtteil Los Feliz. Es ist einer der seltenen öffentlichen Auftritte der frischgebackenen Mutter seit der Geburt ihres Kindes im März.

Ihr Töchterchen durfte Suki gemeinsam mit ihrem Partner Robert Pattinson (38) auf der Welt willkommen heißen. Von dem Twilight-Star als Papa kann sie nur schwärmen. Wie die "Coolest Place in the World"-Interpretin in einem Interview mit Access Hollywood betonte, gehe er in seiner Rolle total auf. "Er ist der Größte", freute sie sich. Und auch Suki selbst ist von dem Mamasein von Tag zu Tag mehr begeistert: "Ich hatte heute den besten Tag mit ihr und es ist einfach himmlisch, ihr New York City zu zeigen. Es wird immer besser und macht immer mehr Spaß." Die 32-Jährige sei von ihrer Kleinen "absolut besessen".

Ihre Beziehung und auch ihren Nachwuchs versuchen Suki und Robert strikt aus dem Rampenlicht herauszuhalten. Dass das langfristig kein Leichtes wird, ist der Beauty klar. "Ich glaube, es wird immer schwieriger. Natürlich würde ich ihr Gesicht am liebsten nicht zeigen. Das wäre sozusagen der Optimalfall", erklärte die Britin in Emma Chamberlains (23) Podcast "Anything Goes". Andererseits möchte sie aber, nur weil sie und Robert in der Öffentlichkeit stehen, nicht auf die schönen und spontanen Situationen als Mutter verzichten. "Ich möchte sie abschirmen, aber ich möchte auch mit ihr spazieren gehen und mich in ein Café setzen und mit ihr ausgehen", meinte Suki.

Anzeige Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson, Sängerin und Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Sängerin Suki Waterhouse bei den MTV Video Music Awards 2024

Anzeige Anzeige