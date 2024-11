So feiern Erik und Lyle Menendez Thanksgiving hinter Gittern

Erik (53) und Lyle Menendez (56) werden in wenigen Tagen ihr 28. Thanksgiving hinter Gittern verbringen. Die Brüder, die 1996 wegen des Mordes an ihren Eltern verurteilt wurden, erwartet an dem amerikanischen Feiertag ein besonders festliches Mahl, bei dem sie zwischen Truthahn und Schinken wählen dürfen. Wie OK! berichtet, werden dazu traditionelle Beilagen wie Kartoffelpüree, grüner Salat, Mais und Preiselbeersoße gereicht. Ein Dessert aus verschiedenen Kuchen soll das Menü abrunden und so wenigstens eine kleine Portion Genuss in den ansonsten tristen Alltag der Gefängnisinsassen bringen.

Im Laufe der Jahre haben sich Erik und Lyle an die normalerweise eher dürftige Gefängniskost gewöhnt. So bestehen ihre Rationen üblicherweise aus einfachen Gerichten wie Hühnerfleisch, Brot mit Aufschnitt und Erdnussbutter-Marmeladen-Sandwiches. Hin und wieder werden laut OK! jedoch auch Highlights serviert, wie Pizza, Rindfleisch oder Fisch, während sie sich an Wochenenden sogar regelmäßig auf ein saftiges Stück Zitronenkuchen freuen können.

Obwohl die eigentliche Tat schon 35 Jahre zurückliegt, sind die Menendez-Brüder auch heute immer wieder Gegenstand öffentlicher Diskussionen. Zuletzt forderte der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles, George Gascon, eine Neubewertung der lebenslangen Strafe der Brüder. Unterstützer erwägen nun, Zeugenaussagen von Gefängnismitarbeitern zu sammeln, die über das positive Betragen der Brüder berichten könnten – darunter ihre Bemühungen, das Leben ihrer Mitgefangenen zu verbessern. So bleibt insbesondere das von Lyle ins Leben gerufene "Green Space"-Projekt ein faszinierendes Beispiel für ihre Bemühungen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und positiv in die Zukunft zu blicken.

Collage: Netflix Lyle und Erik Menendez, Brüder

Getty Images Erik und Lyle Menendez im Jahr 1995

