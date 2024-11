So hat Romina Palm gemerkt, dass Christian der Richtige ist

Seit einem Jahr gehen Romina Palm (25) und Christian Wolf gemeinsam durchs Leben – und erwarten sogar bereits ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram stellte sich die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin mal wieder den neugierigen Fragen ihrer Fans. Ein Follower wollte dabei von der Influencerin wissen, woher sie wusste, dass Christian der Richtige für sie ist. "Er war der erste Mann, der mir aufrichtig zugehört und sich für mich als Person, aber auch meine Problemchen interessiert hat", schwärmte Romina und ergänzte: "Ich finde es so wichtig, mit seinem Partner reden zu können und das Gefühl zu haben, gehört zu werden. Von der ersten Sekunde an konnte ich einfach ich selbst sein."

Dabei ging die 25-Jährige noch mehr ins Detail und verriet: "Ich kann mit ihm 12 sein und rumalbern – einfach mal die ganze Welt um mich rum vergessen. Ich kann mich fallen lassen und weiß, dass ich aufgefangen werde." Romina könne aber auch über ernste Themen mit ihrem Partner reden. Die Bloggerin ist sich sicher, dass sie und Christian als starkes Team durch jede Situation gehen. "Es ist bei uns immer ein 'Wir' und nie ein 'Du und ich'", betonte sie.

Im November 2023 machten die beiden ihre Beziehung öffentlich. Vor knapp zwei Wochen folgte dann die große Überraschung: Romina verkündete voller Freude, dass sie schwanger ist. Im Netz hält das Paar seine Fans regelmäßig auf dem Laufenden. Das Babygeschlecht haben sie bislang nicht verraten – Christian, der bereits einen Sohn mit seiner Ex-Freundin Antonia Elena hat, wünsche sich aber einen Jungen.

Instagram / https://www.instagram.com/rominapalm/ Christian Wolf und Romina Palm

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm, Social-Media-Stars

