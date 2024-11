Schießt Iris' Freund hier gegen ihren Ex-Mann Peter Klein?

Bei Iris (57) und ihrem Ex-Mann Peter Klein (57) hängt der Haussegen offenbar noch immer schief. Trotz ihrer Scheidung lieferten sich die Influencer in den vergangenen Tagen einen heftigen Schlagabtausch im Netz. Nun scheint sich auch der neue Mann an der Seite der TV-Bekanntheit in den Rosenkrieg einzumischen. "Glückliche Menschen verschwenden keine Zeit damit, anderen zu schaden", philosophiert Stefan auf Instagram und scheint damit den Verflossenen seiner Liebsten ansprechen zu wollen. Dazu ergänzt er: "In Krisenzeiten suchen Intelligente nach Lösungen, Idioten suchen nach Schuldigen."

Die Worte von Stefan könnten eine Reaktion auf Peters Ansage vom Vortag sein. In einem Instagram-Statement schoss er gegen seine Verflossene und bezeichnete sie als "kranke Seele". "Manchmal komme ich mir vor, wie im Mittelalter bei der Hexenverfolgung, wo unbescholtene Menschen ohne den Nachweis der Richtigkeit beschuldigt, verfolgt und letztendlich ermordet wurden", wetterte Peter heftig gegen Iris und nahm dabei Bezug auf Iris' Vorwürfe, dass Peter bereits während seiner Ehe mit ihr eine Affäre mit Yvonne Woelke (45) gehabt habe.

Das Drama wird derzeit vor allem dadurch befeuert, dass Peter und Yvonne erst vor wenigen Tagen ihre Beziehung bestätigten. Dennoch stritten sie ab, die Romanze auch schon während Peters Ehe geführt zu haben – stattdessen seien sie erst im Mai dieses Jahres ein Paar geworden. "Es hat bei uns beim Schlagermove in Hamburg gefunkt und wir haben beide gemerkt, dass das, was wir füreinander empfinden, doch mehr ist als Freundschaft. Seit der Zeit sind wir zusammen", erklärte Peter kürzlich gegenüber spot on news.

Anzeige Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein, 2024 auf Mallorca

Anzeige Anzeige

action press Peter Klein und Yvonne Woelke, April 2024

Anzeige Anzeige