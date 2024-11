Thanksgiving ohne Ben: Jennifer Lopez strahlt glücklich

Jennifer Lopez (55) hat zum Thanksgiving-Fest ein strahlendes Foto von sich auf Instagram geteilt. Darauf ist sie mit einem prächtigen, gefüllten Truthahn zu sehen. Unter den Post schrieb sie: "Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes und fröhliches Thanksgiving. Ich bin so unglaublich dankbar für euch alle." Während J.Lo das Fest offenbar alleine genoss, verbrachte ihr Noch-Ehemann Ben Affleck (52) den Feiertag mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (52). Jennifer Lopez hatte im August die Scheidung von Ben eingereicht.

Im Gegensatz zu ihrem Ex Ben Affleck machte Jennifer Lopez ihre Thanksgiving-Pläne vorher nicht öffentlich bekannt. Sie verriet lediglich, dass sie auch in Los Angeles sein würde. Unklar blieb aber, mit wem sie den riesigen Truthahn von ihrem Instagram-Post genoss. Page Six schrieb, dass vermutet wird, dass sie den Feiertag mit ihren Zwillingen Emme (16) und Max (16) verbracht haben könnte – ihren gemeinsamen Kindern mit Ex-Partner Marc Anthony (56).

Ben und Jennifer Garner waren von 2005 bis 2018 verheiratet und teilen sich das Sorgerecht für ihre drei Kinder. Nach der Scheidung blieben sie in freundschaftlichem Kontakt und setzen sich seitdem weiter gemeinsam für das Wohl ihrer Familie ein. Ben und J.Lo waren von 2002 bis 2004 schon einmal zusammen und sogar verlobt, heirateten aber damals nicht. Nach der Trennung von Jennifer Garner hatte sich Ben wieder mit Jennifer Lopez versöhnt. Als sie erneut zusammenkamen, heirateten sie im Jahr 2022, trennten sich dann aber im April dieses Jahres.

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, 2013

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, September 2021

