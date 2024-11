Paris Hilton zeigt Tochter Londons überraschend volle Mähne

Reality-TV-Star Paris Hilton (43) hat anlässlich des Thanksgiving-Festes neue Fotos ihrer Familie veröffentlicht. Ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter London (1) gewährt sie ihren Fans einen ausführlichen Blick auf die Kleine, die bereits eine volle blonde Haarpracht hat – ganz wie ihre Mutter. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Carter Reum und ihrem Sohn Phoenix (1) posiert sie auf festlichen Fotos auf Instagram.

Auf den Bildern trägt London eine hübsche lila Schleife im dichten blonden Haar, passend zu ihrem Tüllkleid, während sie in den Armen ihrer Mutter liegt. Auch Vater Carter und Sohn Phoenix posieren mit den beiden vor einem riesigen Weihnachtsbaum mit rosa Kugeln. Weitere Fotos und Videos zeigen die Familie im Partnerlook mit Weihnachtspyjamas und beim Spielen auf einem Tennisplatz. Paris kommentierte den Beitrag mit den Worten: "Liebe meine Familie so sehr! So dankbar für meine CutesieCrew dieses Thanksgiving."

London kam im November 2023 zur Welt, nur wenige Monate nachdem Phoenix im Januar desselben Jahres geboren wurde. Die stolze Mutter scheint eine Vorliebe dafür zu haben, ihre Tochter in niedlichen Schleifen und floralen Outfits zu kleiden. Bereits im April 2024 hatte Paris die ersten Bilder von London geteilt, nachdem sie ihre Identität in den ersten Monaten privat gehalten hatte. Damals hatte sie noch wenige Locken, doch nun hat sie eine volle blonde Mähne. Die Familie scheint die Feiertage in vollen Zügen zu genießen, und die Bilder zeigen, wie glücklich sie miteinander sind.

Instagram / parishilton London Marilyn Hilton Reum, Tochter von Paris Hilton, 2024

Instagram / parishilton London Hilton, Paris Hilton und Phoenix Hilton, im Mai 2024

