"Unglaublich": Serena Williams schwärmt von ihren Töchtern

Die legendäre Tennisspielerin und 23-fache Grand-Slam-Siegerin Serena Williams (43) ist nicht nur auf dem Tennisplatz eine beeindruckende Persönlichkeit. In einem Interview mit People sprach sie kürzlich über ihre beiden Töchter Olympia (7) und Adira (1) und ihre Rolle als Zweifachmama. Die kleine Adira erinnere sie in vielerlei Hinsicht an sich selbst. "Sie ist ein zäher kleiner Keks", verriet Serena stolz, als sie vom Temperament und der Stärke ihrer jüngsten Tochter schwärmte. Olympia sei dabei eine Herausforderung für die kleine Adira, wie die Profisportlerin lachend zugab.

Als jüngste von fünf Schwestern hat Serena einen besonderen Einblick in die Dynamiken zwischen Geschwistern und damit auch einen guten Blick für die Erziehung ihrer eigenen Töchter. Im Gespräch erklärte sie, dass Olympia lange Zeit Einzelkind gewesen sei und daher den Status des "Stars" der Familie innegehabt hätte. "Es ist lustig, wie sich das Herz einfach vergrößert", beschrieb die Tennislegende das Gefühl, beide Töchter gleichermaßen zu lieben. Trotz der Herausforderungen, die zwei Kinder mit sich brächten, bringe sie Olympia bei, nett zu ihrer kleinen Schwester zu sein und ihre Spielsachen zu teilen – eine Lektion, die sie selbst als jüngstes Geschwisterkind sicher nur zu gut kennt.

Erst vor kurzer Zeit zeigte die Profisportlerin erneut, wie wichtig ihr die kostbare Zeit mit ihren Kindern ist. Gemeinsam besuchten sie ein Konzert von Taylor Swift (34) in Miami. Auf Instagram teilte die stolze Mutter einige seltene Schnappschüsse, die die enge Verbindung zwischen ihr und ihren Kindern festhalten. Mit ihrem Ehemann Alexis Ohanian (41) an ihrer Seite genießt sie diese alltäglichen und besonderen Momente als Familie.

Instagram / serenawilliams Serena Williams' Töchter Olympia und Adira, März 2024

Instagram / serenawilliams Alexis Ohanian, Serena Williams und ihre Töchter Alexis Olympia Ohanian Jr. und Adira River Ohanian

