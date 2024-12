"Die Discounter"-Dreh: Das machte Emil Belton besonders Spaß

Emil Belton (25) und sein Zwillingsbruder Oskar Belton sind die kreativen Köpfe hinter der Amazon-Serie "Die Discounter". Im Promiflash-Interview verrät Emil jetzt, was ihm beim Drehen besonders viel Freude bereitet hat. "Ich kann es gar nicht genau sagen, aber cool ist immer, wenn Sachen funktionieren", erklärt der Schauspieler. Da am Set viel improvisiert werde, käme es auch oft auf die Tagesform der Darsteller an: "Wie sind die Leute drauf? Haben sie gut geschlafen, schlecht geschlafen? Wie es die Kamera? Nimmt die alles auf? Wenn manchmal alles zusammen perfekt passt, dann ist das so ein befriedigendes Gefühl, davon gibt es immer so ein paar Momente und das ist immer geil."

Der Serienmacher plaudert auch offen über die anstrengenden Seiten seines Berufs: "Ich lieb es über alles, aber ist auch echt Pain, weil es immer einfach so viel Stress ist. Für zwei Monate bist du halt einfach in einer anderen Welt quasi." Viel Zeit für Privates gäbe es in diesem Abschnitt nicht. "Irgendwann geht es natürlich voll auf die Kräfte", gibt Emil gegenüber Promiflash zu.

Bei der Premiere der Sendung hat der Regisseur zudem verraten, dass er am Set schon mal zum Langfinger werde. "Ich klaue oft. Also vor allem so wärmende Sachen. Thermounterhosen und -socken, wenn man jetzt selber vor der Kamera ist", gesteht Emil. Er ist dabei nicht der Einzige, der hin und wieder Requisiten in seine Tasche wandern lässt: Wie Promiflash erfahren hat, lassen auch Nura (35), die Flora spielt, Bruno Alexander, der Titus verkörpert, und David Ali Rashed (22), der die Rolle des Samys bekommen hat, regelmäßig etwas mitgehen.

