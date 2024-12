Wegen Rücken: Justin Timberlake muss erneut Konzert absagen

Justin Timberlake (43) meldet sich mit traurigen Nachrichten bei seinen Fans. Bereits Ende Oktober musste der Sänger sechs seiner geplanten Konzerte der "Forget Tomorrow World Tour" in den USA verschieben. Grund dafür waren gesundheitliche Probleme des Popstars. Nun sagt er einen weiteren Auftritt ab. "Es tut mir so leid. Ich muss die Show am 12. Dezember absagen. Ich habe mir in Nola den Rücken verletzt und mein Arzt hat mir verordnet, mich noch eine Weile zu schonen", erklärt er in seiner Instagram-Story und fügt hinzu: "Danke für eure Unterstützung. Ihr wisst alle, dass ich es hasse, das tun zu müssen."

Eine wohl große Enttäuschung für Tausende Fans. Die Welt-Tournee des "SexyBack"-Stars ist restlos ausverkauft. Die Gesundheit des Familienvaters hat trotzdem höchste Priorität. Dieser Meinung war auch seine Community, als Justin sie Ende Oktober darüber informierte, wegen einer Bronchitis und einer Kehlkopfentzündung auszufallen. Sie reagierten verständnisvoll und unterstützend auf die Planänderung. "Wir werden dich in Columbus vermissen, aber ruh dich aus und werde gesund", schrieb ein Instagram-Nutzer. Ein weiterer Fan kommentierte: "Wir lieben dich. Bitte ruh dich aus und kümmere dich um dich selbst."

Für alle, die jetzt doch bis zum nächsten Jahr warten müssen, den ehemaligen Boygroup-Star live auf der Bühne zu sehen, hat der 43-Jährige aber noch einen kleinen Trost. Der "Cry Me a River"-Interpret hat sich mit seinem guten Kumpel und Moderator Jimmy Fallon (50) zusammengetan, um einen Weihnachtssong aufzunehmen. Im Gespräch mit E! News versprach der Showmaster eine humorvolle Hommage an ihre Freundschaft, die die Feiertage mit Lachen und Liebe füllen soll.

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

Getty Images Jimmy Fallon, Moderator

