Dieser Hollywoodstar ghostet Joe Jonas seit genau einem Jahr

Kürzlich enthüllte Joe Jonas (35) auf TikTok, dass der Schauspieler Timothée Chalamet (28) seit einem Jahr nicht auf seine Nachrichten reagiert. Offenbar hatte der Sänger im Dezember letzten Jahres vom Telefon eines Freundes eine Nachricht an Timothée geschickt, in der er schrieb: "Vermisse dich". Doch bis zum heutigen Tag hat der Hollywoodstar keine Antwort erhalten. Den Screenshot des einseitigen Chatverlaufs teilte er mit seinen Fans auf der Plattform.

In dem Video präsentierte Joe nicht nur die ursprüngliche Nachricht, er fügte auch ein aktuelles Selfie hinzu und scherzte: "Diesen Dezember und er hat immer noch nicht zurückgeschrieben. Hoffe, das hilft!" Ein Fan kommentierte daraufhin: "Er überlegt bestimmt nur, was er antworten soll. Das kommt bald." Viele andere Follower reagierten ebenfalls auf das Video und sendeten ihm mitfühlende und liebevolle Kommentare, um ihn aufzumuntern.

Timothée war in der Tat im letzten Jahr sehr beschäftigt. Der "Dune"-Star arbeitete an mehreren Filmprojekten und verbrachte viel Zeit mit Kylie Jenner (27), mit der er Berichten zufolge zusammen ist. Das Paar wurde mehrfach gemeinsam gesehen, unter anderem bei einem Urlaub auf den Bahamas. Außerdem stand Timothée für das Bob Dylan-Biopic "A Complete Unknown" vor der Kamera und drehte mit Gwyneth Paltrow (52) in New York den Film "Marty Supreme". Joe musste hingegen privat eine große Veränderung in diesem Jahr durchmachen. Seine Scheidung von Sophie Turner (28) wurde abgeschlossen und er konzentriert sich nun auf neue musikalische Projekte sowie auf sein Leben als Vater von zwei Kindern.

Getty Images Timothée Chalamet bei den Golden Globe Awards 2024

Getty Images Joe Jonas, Sänger

