Sexy trotz Schwangerschaft: Megan Fox bleibt ihrem Stil treu

So gewagt wie ihr Shooting zur Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft im Netz war, so ungewöhnlich und auffällig bleibt ihr Kleidungsstil. Die Schauspielerin Megan Fox (38), die mit ihrem Verlobten Machine Gun Kelly (34) ihr erstes gemeinsames Kind erwartet, sprach nun in einem Interview mit People über Umstandsmode. Darauf verzichtet die Hollywood-Schönheit, bekannt aus Filmen wie "Transformers" und "Jennifer's Body". Megan bleibt ihrem Stil trotz Babybauch weiter treu: "Ich ziehe mich nicht anders an, während ich schwanger bin." Sie unterstrich, dass sie weiterhin auf ihre normale Garderobe zurückgreife, allerdings sei diese aber modifiziert – um es auch während der fortschreitenden Schwangerschaft komfortabel zu haben.

Aktuell trägt Megan viel bequeme Kaschmir-Kleidung in Creme-, Schwarz- und Brauntönen. "Ich trage immer noch High Heels – Stiletto-Stiefel und Slingbacks", verriet sie. Zu ihren Lieblingsoutfits gehören Wickelkleider, Röcke und Rollkragenpullover. Außerdem ist sie ein Fan von Vintage-anmutenden Kunstpelzmänteln in kräftigen Farben. Bei einem Shopping-Event in Los Angeles präsentierte sie zuletzt ihren Babybauch in einem durchsichtigen burgunderfarbenen Kleid aus der Camila-Coelho-Kollektion, das sie mit einem passenden Ledermantel und schwarzen Mules kombinierte. "Ich liebe diesen Look, da er meinen Stil perfekt widerspiegelt", betonte Megan im Interview.

Megan und Machine Gun Kelly, die sich 2020 kennenlernten und seit 2022 verlobt sind, freuen sich sehr auf ihr erstes gemeinsames Kind. Megan ist bereits Mutter von drei Söhnen, Noah (12), Bodhi (10) und Journey (8), aus ihrer früheren Ehe mit Brian Austin Green (51). Ein Insider verriet dem Magazin People: "Sie können nicht aufhören, über das Baby zu reden. Sie sind sehr aufgeregt." Megan genießt ihre Schwangerschaft und sagte, dass sie versuche, diese besondere Zeit voll auszukosten.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Getty Images Brian Austin Green im März 2023

