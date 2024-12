Dieser Star wird als erster beim Promi-Büßen rausgewählt

In der aktuellen Folge von Das große Promi-Büßen musste ein Teilnehmer die Koffer packen. Während sich das Vater-Sohn-Duo Thorsten (56) und Nico Legat (26) beim "Safety-Spiel" vor einer Nominierung der Mitstreiter schützen konnte, ging es für die anderen Realitystars ans Eingemachte. Vor versammelter Mannschaft durften die verbliebenen acht Kandidaten jeweils zwei Stimmen verteilen, und dabei kristallisierten sich Jörg Hansen und Sam Dylan (33) als Promis mit den meisten Votes heraus. Letztendlich hatte Thorsten das letzte Wort und entschied sich gegen Jörg und Elsa Latifaj. Ersterer musste somit das Camp verlassen.

Die Stimmen setzten sich wie folgt zusammen: Beim "Tribunal der Loser" beschloss Elsa, Jörg rauszuwählen, da er seine Frau Desiree Hansen vermisse. Auch Vanessa Mariposa (31) und Bobby Chamberz verteilten jeweils eine ihrer Stimmen an den "Stranger Sins"-Star, da sie der Annahme waren, kein anderer würde für ihn voten. Anita fasste ebenfalls den Entschluss, Jörg ein Ticket nach Hause zu verpassen. Sie war sauer darüber, dass er ihr in den Rücken gefallen war und ihren Plan, das Legat-Duo zu entzweien, ausgeplaudert hatte. Aber wie kam es zu der überraschenden Stimme von Thorsten? Zuletzt schienen der Ex-Fußballer und Jörg ziemlich gut miteinander auszukommen und versöhnten sich sogar nach Jörgs "Runde der Schande". Dennoch trug ihm Nicos Papa seine Vergehen nach und entschied sich dafür, ihn rauszuwählen.

Nach dem Voting machte Anita ihrem Ärger Luft und wetterte gegen Jörg: "Ich glaube, das war dein Fehler. Du hast versucht, Leute zu manipulieren, um deinen A*sch zu retten. Du bist ein Mitläufer, ein Hund, dass du zu Thorsten gehen musst und ihm alles erzählen musst. Im Ernst, das ist so s*heiße von dir!" Auch Vanessa zog mit: "Die Jungs haben gesagt, du bist das Fähnchen im Wind, das sie als Nächstes rauskicken." Diese Worte schockierten Jörg merklich. "Diese Menschen sind Fake, jeder ist einfach nur geil auf Sendezeit [...]. Da bin ich lieber ein Niemand, als dass ich so ein ekelhafter Mensch bin", merkte er im Einzelinterview an und verstand den Gegenwind nicht: "Ich frage mich gerade wirklich, was ich falsch gemacht habe. Der Knaller. Ich gehe hier raus und habe 'gebüßt' und alles gemacht, was man von mir verlangt hat." Ohne sich zu verabschieden, verließ Jörg daraufhin das Camp.

"Das große Promi-Büßen" kommt immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben. Vorab können Zuschauer die Episode bereits auf Joyn streamen.

