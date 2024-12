Charlotte Dawson setzt ihren Babybauch in Dessous in Szene

Charlotte Dawson (32) und ihr Verlobter Matthew Sarsfield erwarten derzeit ihr drittes Kind. Dass die Geburt ihres Babys nicht mehr lange dauern kann, zeigt nun ein neues Foto der britischen Reality-TV-Bekanntheit, auf dem sie ihren kugelrunden Babybauch zur Schau stellt. Auf Instagram teilt die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin ein Bild von sich in einem eleganten weißen Lingerie-Set, das ihre wachsende Körpermitte komplett freilegt. Dabei posiert sie vor ihrem festlich geschmückten Tannenbaum und läutet so die Weihnachtszeit ein, die sie hoffentlich dann bereits als fünfköpfige Familie genießen kann.

Das freizügige Babybauchfoto kommt bei Charlottes Fans gut an. In den Kommentaren überhäufen die User die Influencerin mit Komplimenten. "Du siehst absolut klasse aus" oder "Du meine Güte. Du siehst umwerfend aus", schreiben zwei Nutzerinnen begeistert. Zahlreiche Fans finden auch, dass Charlotte den gewissen Schwangerschafts-Glow habe. "Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schön schwanger aussieht", lautet ein weiterer positiver Kommentar.

Nicht alle Monate ihrer Schwangerschaft konnte Charlotte so unbeschwert genießen. Denn im August musste sich die Reality-TV-Bekanntheit mit schwerwiegenden Vorwürfen gegen ihren Verlobten auseinandersetzen. Es wurde spekuliert, dass Matt heimlich sexy Nachrichten an eine andere Frau schrieb. "Ich bin sehr verletzt, verärgert und enttäuscht", erklärte die Beauty damals auf Instagram. Die Situation stellte eine große Belastung für ihre Beziehung dar, und Charlotte betonte, dass sie ehrlich mit ihren Fans darüber sprechen wolle. "Im Moment konzentriere ich mich nur auf meine wunderbaren Jungs, denn sie sind meine oberste Priorität", fügte die Mutter von zwei Söhnen hinzu.

ActionPress / Backgrid Charlotte Dawson, TV-Bekanntheit

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson, ihr Sohn und ihr Verlobter Matthew Sarsfield im Juli 2024

