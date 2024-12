Beide Neu-Single: Eva Benetatou und Wale sind füreinander da

Eva Benetatou (32) und Walentina Doronina (24) sind beide frisch getrennt – und stärken sich in dieser Zeit nun gegenseitig den Rücken. Die zwei Reality-TV-Ladys haben sich bei den Vorbereitungen für Fame Fighting kennengelernt und sind nun gute Freundinnen. "Wir waren auch mal abends zusammen essen und so haben wir uns auch privat besser kennengelernt. Das ist halt nicht fake", erklärt Eva gegenüber RTL. Nach ihren jeweiligen Trennungen können die zwei wohl aufeinander zählen. Walentina betont weiter: "Wir sind zwei starke, unabhängige Frauen."

Für Eva ist die Trennung nun abgehakt – die 32-Jährige will sich nicht weiter dazu äußern. Für sie zählt jetzt die Zukunft: "Es hat einfach nicht funktioniert, dennoch bin ich dankbar für die gemeinsame Zeit und blicke nun nur noch nach vorne." Sie plant, ihren Umzug nach Dubai, den sie für die "Fame Fighting"-Vorbereitung auf Eis gelegt hatte, nun wieder in Angriff zu nehmen und freut sich auf einen neuen Anfang im Jahr 2025.

Walentina, die sich einen Tag vor ihrem Fame-Fighting-Kampf von ihrem Partner Kevin Saszik getrennt hat, will sich nun auch ganz auf sich selbst konzentrieren. "Ich lebe derzeit mein Single-Leben, es ist einfach eine Befreiung. Mal sehen, was kommt", schildert sie im Interview mit dem Sender. Sie hatte den Boxprofi wenige Wochen nach der Trennung von ihrem Verlobten Can Kaplan kennengelernt und schien eigentlich happy mit ihm zu sein – kurz vorm Fame Fighting sprach sie noch in den höchsten Tönen über ihr Sexleben.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und Dennis Kessmeyer, Juni 2024

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Kevin Saszik

