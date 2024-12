Erst Geld, dann Umzug: Peter Klein und Yvonne teilen Pläne

Peter Klein (57) und Yvonne Woelke (45) führen derzeit eine Fernbeziehung. Der Sänger lebt auf Mallorca und besitzt dort sogar eine Firma. Yvonne hingegen hat ihren Lebensmittelpunkt in Berlin. "Wir sehen uns dann mal am Wochenende, wenn ich Zeit habe und keine Aufträge habe", betont Peter exklusiv gegenüber Promiflash. Bisher hat das Pärchen es trotz der Entfernung geschafft, sich oft zu sehen, doch es scheint, als hätten beide schon vorausgeplant. "Aktuell ist es noch so, und wir machen das Beste draus [...] Aber wir schauen mal, was die Zukunft so bringt", erzählt Peter.

Die Schauspielerin bezieht bald eine Wohnung am Ku’damm in Berlin. Auf die Frage, ob diese ein mögliches Zuhause für das Paar sein könne, entgegnet Yvonne gegenüber Promiflash: "Wir sparen jetzt erst mal, als Erstes muss diese Wohnung fertig werden [...] wir sind da super flexibel, aber ich kümmere mich zuerst um die Rücklagen." Beide schildern besonders ihre finanziellen Pläne. "Luxus brauchen wir gar nicht, wir sind beide sehr sparsam und bodenständig." Finanzielle Rücklagen seien ihnen erst einmal wichtiger als ein gemeinsames Zuhause.

Nur einen Tag nach der Scheidung von Iris Klein (57) gaben Peter und Yvonne mit einem Kuss beim Reality-Format Forsthaus Rampensau ihr Pärchendebüt. "Wir haben in letzter Zeit gemerkt, dass es mehr ist als nur Freundschaft", betonte der Entertainer im Show-Interview. Interessanterweise hatte Yvonne sich zu Beginn eigentlich gar nicht für Peter interessiert – damals sagte sie gegenüber RTL: "Ich fand ihn gar nicht so toll. Am Anfang dachte ich: 'Das ist jetzt wirklich nicht der Mann, den ich haben möchte.'"

Anzeige Anzeige

action press Peter Klein und Yvonne Woelke, April 2024

Anzeige Anzeige

©Joyn Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Forsthaus Rampensau" Staffel 2

Anzeige Anzeige