Fans sicher: Serena Williams hat mit Ozempic nachgeholfen

Serena Williams (43) hat ihre Fans mit einem überraschenden neuen Look verblüfft. Die Tennislegende präsentierte kürzlich auf Social Media ihre schlanke und durchtrainierte Figur, was Spekulationen über einen möglichen Einsatz des Gewichtsverlust-Medikaments Ozempic auslöste. Auf einem Foto, das sie am Mittwoch auf Instagram postete und sie in einem Privatjet zeigt, trägt Serena ein schwarzes Tanktop, das ihre definierten Arme betont. Zudem teilte sie ein Video, in dem sie in einem schwarzen Tenniskleid und neonfarbenen Shorts ihre Tanzkünste präsentiert und dabei schlanker wirkt als je zuvor.

Die Reaktionen ihrer Fans ließen nicht lange auf sich warten. Während einige bewundernd kommentierten "Du siehst großartig aus!", äußerten andere Besorgnis über ihren schnellen Gewichtsverlust. Einige spekulierten sogar offen über die Gründe hinter ihrer Transformation. "Nimmt sie etwa Ozempic?", fragte ein Nutzer in Anspielung auf das in Hollywood beliebte Schlankheitsmittel. Ein anderer schrieb besorgt: "Meine Königin, bist du okay? Du siehst sehr dünn aus." Serena selbst äußerte sich bisher nicht zu den Vermutungen, gibt aber weiterhin Einblicke in ihre Fitnessroutine nach der Geburt ihres zweiten Kindes.

Abseits der Social-Media-Schlagzeilen genießt Serena ihr Familienleben mit Ehemann Alexis Ohanian (41) und ihren Töchtern Alexis Olympia Ohanian Jr. (7) und Adira River. Die Unternehmerin und der Reddit-Mitgründer sind seit 2017 verheiratet. Seit ihrem Rückzug vom Profisport im Jahr 2022 konzentriert sich die 23-fache Grand-Slam-Siegerin auf neue Projekte außerhalb des Tennisplatzes. Serena gilt als eine der größten Tennisspielerinnen aller Zeiten. Zwischen den French Open 2002 und den Australian Open 2003 schrieb sie Geschichte, indem sie eine beeindruckende Siegesserie hinlegte: Sie gewann alle vier Grand-Slam-Titel und traf in jedem Finale auf ihre Schwester Venus (44). Ihr letztes Major gewann sie 2017 bei den Australian Open, bevor sie sich gänzlich ihrer Familie widmete. Im September feierte Serena ihren 43. Geburtstag.

Anzeige Anzeige

Instagram / serenawilliams Serena Williams und Alexis Ohania mit ihren Töchtern Alexis Olympia Ohanian Jr. und Adira

Anzeige Anzeige

Getty Images Serena Williams und Venus Williams im September 2022

Anzeige Anzeige