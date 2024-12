Marc Terenzi wurde wegen ADHS-Erkrankung in Schule gemobbt

Marc Terenzi (46) steht zu seiner ADHS-Erkrankung. Im Alter von sieben Jahren wurde die psychische Störung bei dem Sänger diagnostiziert. Im Interview mit Bild erinnert sich der Ex von Sarah Connor (44) an seine schwierige Schulzeit: "Es war frustrierend für mich, weil ich nicht wie die anderen Kids war. Ich konnte mich nicht konzentrieren und anpassen. Ich hatte lauter Ticks, kaute Fingernägel, redete zu viel, und ich musste permanent meine Beine bewegen. Deswegen wurde ich in der Schule gehänselt und gemobbt."

Zur Behandlung seien Marc Medikamente wie Ritalin verabreicht worden. "Das hatte natürlich Auswirkungen auf meine Entwicklung. Damals wusste man noch wenig über ADHS", erklärt der 46-Jährige. Auch heute leide er noch immer unter den Symptomen. "Gerade in schwierigen Zeiten werden simple Aufgaben für mich zur Qual", erzählt Marc und fügt hinzu: "Ich kann mich nicht organisieren, weder privat noch beruflich, quatsche viel zu viel und verärgere somit die Menschen in meinem Umfeld. Ich denke an zehn Dinge auf einmal, meistens negative – es ist wie ein Tornado in meinem Kopf."

Früher kompensierte Marc seine Probleme mit Alkohol – was zu neuen Herausforderungen führte. "Das war natürlich der falsche Weg, und die Abwärtsspirale wurde dadurch noch schlimmer. So geriet manche Situation außer Kontrolle", reflektiert der ehemalige Dschungelkönig und fügt hinzu: "Ich wusste aber nicht, wie ich sonst damit umgehen sollte, als ich verzweifelt war. In der Therapie habe ich wieder Lösungsansätze erlernt, wie ich damit klarkomme, wenn zu viel auf mich einprasselt." Mittlerweile treibe Marc viel Sport, was ihm sehr helfe, den Kopf freizubekommen.

