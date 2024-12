So stellt sich Gigi Birofio die Mutter seiner Kinder vor

Bei Love Island VIP sprach Gigi Birofio (25) über seinem großen Kinderwunsch. Bereits im nächsten Jahr will der Realitystar Vater werden. Bei den Reality Awards in Köln erzählt Gigi exklusiv im Promiflash-Interview, welche Eigenschaften die Mutter seiner zukünftigen Kinder mitbringen sollte: "Sie muss Mutterinstinkte haben, sie muss ein Familienmensch sein, sie muss über meine Witze lachen und ein ganz großes Herz haben."

Außerdem verrät der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat, dass der Wunsch, eigenen Nachwuchs zu bekommen, schon lange in ihm schlummert. "Versteckt in mir war der schon immer, aber jetzt ist es halt extrem. Ich brauche ein Baby, das vervollständigt mich dann, glaube ich", schwärmt Gigi im Gespräch mit Promiflash.

Bei "Love Island VIP" äußerte Gigi seinen Wunsch erstmals im Gespräch mit Chiara Fröhlich (27): "Weil ich bald eine Familie gründen muss. Ich will nächstes Jahr eine Tochter." Die ehemalige Prominent getrennt-Bekanntheit war von dem Vorhaben des TV-Casanovas jedoch nicht sofort überzeugt: "Ich glaube, dass Gigi gerade in so einer Phase seines Lebens ist, in der er sich selbst findet. Ich weiß jetzt nicht, ob er direkt ein Baby braucht." Bei der Kuppelshow fand er die richtige Frau jedenfalls nicht. Zwar hatte er dort mit Sandra Janina (25) angebandelt, nach der Sendung fand die Romanze allerdings ein Ende.

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio, Realitystar

RTLZWEI Luigi Birofio und Sandra Janina bei "Love Island VIP"

