Das sind die Top-Actionfilme von Hollywood-Legende Brad Pitt

Pünktlich zu seinem Geburtstag gratulieren die Fans Brad Pitt (61) auf X und lassen die Filmhistorie von ihm Revue passieren. Mit seinen Auftritten in Filmen wie "Fight Club", "Mr. and Mrs. Smith" oder "Once upon a Time in Hollywood" wurde der Schauspieler zu einer Hollywood-Legende. Doch welche Filme hauen die Zuschauer am meisten um? Auf Platz eins liegt laut dem Streamingdienst Joyn Bullet Train. Im Film geht es um einen Aktenkoffer voller Geld. Diesen soll er als Profikiller Ladybug in einem Zug, dem sogenannten Bullet Train, entwenden. Unpraktisch nur, dass er nicht der einzige Killer an Bord ist. Somit erlebt der Zuschauer ein aufregendes Hin und Her zwischen dem Koffer und den Killern. Der Film zeichnet sich ebenfalls durch seine Starbesetzung mit Aaron Taylor-Johnson (34), Joey King (25) und Bad Bunny (30) aus.

Auf Platz zwei befindet sich der Action-Thriller "Spy Game". Im Film spielt Brad den CIA-Agenten Tom Bishop. Er wird in China festgenommen und soll innerhalb von 24 Stunden exekutiert werden. Der einzige, der ihn noch retten kann, ist sein ehemaliger Mentor Nathan Muir. Dieser wird von Robert Redford (88) verkörpert. Während seine Zeit immer knapper wird, lernt der Zuschauer durch Rückblenden etwas über die Kunst der Spionage. Etwas aggressiver wird es in "Killing Them Softly", auch hier verkörpert der 61-Jährige einen Auftragskiller. Er soll für einen alten Mafioso zwei Männer ohne viele Spuren umbringen. Das gelingt ihm aber nicht ganz so unauffällig wie gehofft.

Mit "World War Z" schlüpfte der Schauspieler in die Rolle des U.N.-Mitarbeiters Gerry Lane. Der Film spielt grob nach der Vorlage des Buches, somit geht es um ein Zombie-Action-Abenteuer. Gerry übernimmt die Rolle des Hoffnungsträgers. Er soll das Gegenmittel für die hypermutierten Zombies finden. Der Film überzeugt durch seine starke Bildsprache, der Zuschauer hat fast das Gefühl ein Teil der Apokalypse zu sein. Den letzten Platz im Ranking des Streaminganbieters belegt die Kriegssatire "Inglourious Basterds" von Star-Regisseur Quentin Tarantino (61). Grob genommen spielt Brad dort den US-Offizier Aldo Raine im Zweiten Weltkrieg. Dieser verfolgt mit einer Truppe jüdischer Soldaten den Plan, die Deutschen auszuschalten.

Getty Images Brad Pitt bei der "Bullet Train"-Premiere in Los Angeles, August 2022

Getty Images George Clooney und Brad Pitt im Jahr 2001

