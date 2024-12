Wegen Trennung? Bill Kaulitz tourte mit "gebrochenem Herzen"

Das Liebesleben von Bill Kaulitz (35) dominiert immer wieder die Schlagzeilen. Nachdem er endlich seine Beziehung zu Marc Eggers (38) bestätigt hatte, kursierten auch schnell wieder Trennungsgerüchte um die beiden Musikstars. Nun scheint der Tokio-Hotel-Frontmann in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" über die Liebeskrise zu sprechen. Als es um die vollendete Tour der Band geht, zitiert er eine Nachricht seines Assistenten, in der steht: "Ich bin so stolz auf euch, Tom mit seinen Cluster-Kopfschmerzen, Bill mit seinem gebrochenen Herzen, dass ihr dann noch am Ende so eine Tour abreißt."

Bereits vor mehreren Wochen entfolgte Bill dem Schlagersänger auf Social Media. Kurz darauf äußerte er sich in dem Podcast mit Bruder Tom Kaulitz (35) schon einmal sehr kryptisch zu seinem Privatleben. "Ich hatte das diese Woche auf allen Ebenen, um es vorsichtig zu formulieren, dass Leute wirklich so wenig Empathie haben oder emotionale Bindung oder einen moralischen Kompass. Wo Leute wirklich einfach sagen: 'Weißt du was, das ist mir egal oder ich ghoste dich oder ich rede nicht mehr mit dir'", offenbarte der "Durch den Monsun"-Interpret zu diesem Zeitpunkt.

Die Romanze begann schon im vergangenen Jahr, als sich Bill und Marc auffällig häufig zusammen zeigten, jedoch hielten sie ihre Beziehung erst unter Verschluss. Da der 38-Jährige allerdings häufig dann auftauchte, wenn die berühmten Zwillinge von Kameras verfolgt wurden, wie zum Beispiel beim Dreh ihrer Dokuserie, vermuteten manche Fans, dass Marc die Prominenz seines Freundes ausnutzen könnte. Auch Bill machte seine Zweifel in einer Szene von "Kaulitz & Kaulitz" deutlich: "Es scheint etwas einseitig zu sein, er ist nicht so begeistert wie ich."

Instagram / heidiklum Marc Eggers, Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz, April 2024

AEDT / ActionPress Marc Eggers, Content Creator

