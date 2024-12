Sarah Connors Familie in Fetisch-Outfits auf Weihnachtsparty

Sarah Connor (44) hat das Weihnachtsfest in diesem Jahr auf besonders ausgefallene Weise eingeleitet. Gemeinsam mit ihrer Familie feierte die Sängerin eine Party unter dem Motto "Xmas fetish", wie in ihrer Instagram-Story zu sehen war. Ihre Schwester Lulu Lewe teilte Schnappschüsse, auf denen Familienmitglieder in außergewöhnlichen Outfits zu sehen sind. Während Lulu selbst ein weihnachtliches Korsett zur schwarzen Strumpfhose wählte, trug Sarah ein silbern glänzendes und freizügiges Top. Sogar ihre zwölfjährige Tochter Delphine Malou Fischer war bei der Feier dabei.

Der ungewöhnliche Dresscode der Party sorgte sichtlich für gute Laune und reflektierte die lockere Atmosphäre, die die Familie pflegt. Sarah, die ein erfolgreiches Jahr mit einer Sommertour und weiteren Projekten hinter sich hat, nutzte den Abend vermutlich, um die stressige Zeit hinter sich zu lassen und mit ihren Liebsten zu entspannen. Neben Delphine und Lulu waren auch Sarahs Zwillingshalbbrüder Lex und Mick Lewe-Tacke anwesend – ihre Outfits fielen allerdings vergleichsweise leger aus.

Sarah zeigte sich bereits in der Vergangenheit gerne freizügig, weshalb das ausgefallene Motto ihrer Weihnachtsfeier nicht überrascht. Sie ist nicht nur für ihre Musik bekannt, sondern auch für den starken Zusammenhalt mit ihrer Familie, insbesondere ihrer Schwester Lulu, die ebenfalls Musikerin ist und oft an ihrer Seite steht. Ihre Tochter Delphine aus Sarahs Ehe mit Florian Fischer (50) wird jedoch bewusst aus der Öffentlichkeit herausgehalten, um ihre Privatsphäre zu schützen.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahconnor Sarah Connor, Musikerin

Anzeige Anzeige

Instagram / lvlv.mvsic Sarah Connor und ihre Familie, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige