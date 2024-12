Das sind Jennifer Garners Weihnachtspläne mit ihren Kids

Jennifer Garner (52) hat ihre Pläne für die bevorstehenden Feiertage enthüllt. Die Schauspielerin wird Weihnachten mit ihren drei Kindern Violet (19), Fin (15) und Samuel (12) verbringen, die sie mit ihrem Ex-Mann Ben Affleck (52) hat. Mit People sprach sie über die weihnachtliche Atmosphäre bei sich zu Hause – die sie auch ihrem Sohn verdankt, der, als sie kürzlich von der Arbeit nach Hause kam, so laut Weihnachtsmusik aufgedreht hatte, dass sie im ganzen Haus zu hören war und dabei Ingwerkekse backte.

Familientraditionen sind für die US-amerikanische Schauspielerin ganz besonders wichtig. In diesem Jahr plant sie, wie gewohnt mit ihren Kindern "Der Nussknacker" anzuschauen. "Das ist ein großer Teil von Weihnachten für mich und für meine Kinder – zum Glück habe ich ihnen das eingebläut", scherzte Jennifer. Neben dieser Tradition gehören Familienbesuche und gemeinsames Kochen zu den fest eingeplanten Aktivitäten der Garner-Familie. Dabei schätzt sie die Begeisterung und Energie, die ihre Kinder in die Vorbereitungen einbringen.

Jennifer, die sich 2018 von Ben Affleck scheiden ließ, pflegt weiterhin eine freundschaftliche Beziehung zu ihrem Ex-Mann. Gemeinsam fokussieren sie sich auf das Wohl ihrer Kinder. An Thanksgiving halfen die beiden mit ihren Kids und weiteren Freiwilligen der Organisation Midnight Mission, Essen an Bedürftige zu verteilen. Während Jennifer in einer Beziehung mit dem Geschäftsmann John Miller ist, haben Ben und Jennifer Lopez (55) Anfang dieses Jahres die Scheidung eingereicht, was die Dynamik innerhalb der Patchwork-Familie natürlich verändert hat.

Instagram / jennifer.garner Jennifer Garner an ihrem 52. Geburtstag

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, 2013

