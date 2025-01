Kanye West und Bianca läuten neues Jahr mit heißen Fotos ein

Kanye West (47) und Bianca Censori (29) starten direkt mal mit etwas Sexiness in das neue Jahr. Der Rapper und seine Frau, die für ihre extravaganten Looks bekannt sind, zogen in ihrer Instagram-Story nun in komplett schwarzen Outfits alle Blicke auf sich. Besonders Bianca ließ mal wieder sehr tief blicken: In einem hautengen Bodysuit und transparenten Strumpfhosen posierte sie verführerisch an der Seite ihres Mannes, der stolz Selfies von sich und seiner Partnerin aufnahm. Mit den aufreizenden Fotos beweisen Kanye und seine Auserwählte wieder mal gekonnt, wie sie Aufmerksamkeit erregen.

Bereits an Silvester teilten die Eheleute einige Pärchenschnappschüsse. Auf diesen lächelten sie jedoch mal zur Abwechslung – als Strahlemann ist der "Stronger"-Interpret eigentlich ja nicht gerade bekannt. Doch auf 2025 scheint sich der Ex-Mann von Kim Kardashian (44) aber offenbar sehr zu freuen, so wie er auf den Aufnahmen bis über beide Ohren strahlte. Wo die aktuellen Bilder und die am 31. Dezember entstanden, verriet das Paar nicht. Doch angeblich sollen sie sich derzeit viel in Japan aufhalten und es dort sehr mögen.

Allzu lange sind Kanye und die ehemalige Yeezy-Mitarbeiterin noch nicht zusammen. Genau genommen daten sie sich seit 2023 – kurze Zeit später folgte ihre Hochzeit. Ihre Beziehung soll bereits von vielen Höhen und Tiefen geprägt gewesen sein. Es kamen zudem immer wieder Gerüchte auf, dass die beiden große Probleme haben. Inzwischen soll sich die Ehe aber gefestigt haben – und Kanye und Bianca wollen wohl bald den nächsten Schritt zusammen gehen. Angeblich planen sie, ein gemeinsames Baby zu bekommen. So habe der 47-Jährige beschlossen, seine Frau "so schnell wie möglich zu schwängern", wie ein Insider gegenüber InTouch im November behauptete.

Instagram / ye Kanye West und Bianca Censori im Dezember 2024

Instagram / ye Kanye West und Bianca Censori im Januar 2025

