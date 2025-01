Verschaffte Bill Kaulitz Marc Eggers "Let's Dance"-Platz?

Marc Eggers (38) ist derzeit aus den Schlagzeilen nicht mehr wegzudenken: Seit er 2023 auf dem Oktoberfest öffentlich mit Bill Kaulitz (35) knutschte, erlangte der YouTuber größere Bekanntheit. Sogar in der Netflix-Serie von Bill und seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (35) tauchte der Content-Creator auf. Nun steht für ihn der nächste große Karriereschritt an: Er ist in der kommenden Staffel Let's Dance dabei. Wie die Bild jetzt berichtet, soll er diese Chance seiner Romanze mit dem Tokio Hotel-Frontmann zu verdanken haben. Dem Blatt zufolge soll Marc wegen seiner Beziehung zu dem Sänger überhaupt erst ins Rennen gebracht worden sein.

Nach der wilden Fummelei auf der Wiesn wurde fleißig spekuliert, ob die beiden auch ein Paar sind. Erst im November 2024 machte Bill dann öffentlich, dass er wieder in festen Händen ist. Im Podcast "Baby got Business" plauderte der Musiker mit der Moderatorin Ann-Kathrin Schmitz über seinen Traummann und verplapperte sich dabei: "Travis Kelce (35) ist für mich der absolute ... also abgesehen von meinem Freund ... ist das für mich mein absoluter Traummann." Kurz darauf entfolgte Bill seinem damaligen Partner jedoch in den sozialen Medien, was die Gerüchte um eine mögliche Trennung entfachte. Diese heizte ausgerechnet Bill weiter an, als er in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" eine Notiz seines Assistenten vorlas: "Ich bin so stolz auf euch, Tom mit seinen Cluster-Kopfschmerzen, Bill mit seinem gebrochenen Herzen, dass ihr dann noch am Ende so eine Tour abreißt."

Ob mit oder ohne Bills Hilfe – die Zeit bei "Let's Dance" wird für den Partysänger wohl alles andere als ein Zuckerschlecken. Immerhin ist die Konkurrenz stark: Neben Marc trauen sich auch die Stuntfrau Marie Mouroum, der Sänger Ben Zucker (41) und die Schauspielerin Christine Neubauer (62) aufs Parkett. Zudem werden Promi-Spross Diego Pooth, der ehemalige Leistungssportler Fabian Hambüchen (37) und die Sängerin Jeanette Biedermann (44) das Tanzbein schwingen. Neben ihnen wollen aber auch die Influencerinnen Paola Maria (31) und Selfiesandra (25) sowie der Komiker Osan Yaran und der First Dates - Ein Tisch für zwei-Gastgeber Roland Trettl (53) ihre Beweglichkeit unter Beweis stellen. Außerdem sind der Para-Schwimmer Taliso Engel, die Schauspielerin Simone Thomalla (59) und Realitystar Leyla Lahouar (28) mit von der Partie.

Bill Kaulitz, Musiker

Marc Eggers, Influencer

