Rihanna begeistert in sexy Dessous für Valentinstagskampagne

Rihanna (36) präsentiert die diesjährige Valentinstagskollektion ihrer Unterwäsche-Marke Savage X Fenty auf Instagram und bekommt viel Lob von den Fans. Zum kommenden Tag der Liebe hat die Sängerin neue Dessous kreiert und posiert in diesen vor einem pinken Hintergrund. Sie trägt im Kampagnen-Shooting einen durchsichtigen BH aus roter Spitze und kombiniert dazu den passenden Stringtanga. Um ihren Look abzurunden, wählt die zweifache Mama einen Strapshalter in der gleichen feurigen Farbe. Ganz schön heiß – die "Umbrella"-Interpretin posiert auf den Bildern mit einem pinken Bogen und einer brennenden Rose als Pfeil in der Hand.

"Verneigt euch – die Königin des Valentinstags ist da", lautet die Bildunterschrift des sexy Shootings. Genau das setzen ihre Fans in den Kommentaren um, sie loben die Unternehmerin für die neue Kollektion in den höchsten Tönen. "Der echte Amor" oder "Amor, bist du es?" beziehen sich die Nutzer auf Rihannas Pose mit Pfeil und Bogen. Ein weiterer Fan kommentiert: "Wow, Rihanna, du bist so heiß wie immer." Einige Follower spekulieren sogar auf ein mögliches drittes Baby – zu den Vermutungen äußerte sich die Performerin bisher nicht.

Die Spekulationen über eine mögliche Schwangerschaft entstanden aufgrund von Rihannas natürlichen Kurven. Gemeinsam mit Rapper A$AP Rocky (36) hat die Sängerin zwei Söhne und erreichte durch ihre Schwangerschaft ihre Traumfigur. Anfang des Jahres erklärte ein Insider gegenüber OK! passend dazu, wie glücklich die 36-Jährige mit ihrem Körper sei. "Sie fühlt sich im Moment absolut wohl und sagt, dass sie sich noch nie so sexy gefühlt hat", betonte die Quelle. "Sie wollte schon immer Kurven haben und dank ihrer zwei Schwangerschaften hat sie diese bekommen", fuhr der Insider fort.

Getty Images Rihanna im Juni 2024

ActionPress A$AP Rocky und Rihanna, Musiker

