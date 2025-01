Im Forsthaus rollen die Köpfe: Diese zwei Stars müssen gehen

Die Forsthaus Rampensau-Stars wurden eine ganze Weile von den Exits verschont. In Folge 14 ist die Zeit aber gekommen – ein Duo muss auf jeden Fall gehen. Wie das ablaufen wird, wissen die Kandidaten zunächst aber nicht. Ohne böse Vorahnung geben sie im Spiel ihr Bestes. Erst danach wird durch die Oberförsterin Ginger Costello verkündet: "Heute gibt es kein Sieger-Couple, das beim großen Absägen geschützt wird. Sondern das schwächste Team muss das Forsthaus sofort verlassen." Der Schock ist den Promis ins Gesicht geschrieben. Von Platz eins abwärts werden die Ergebnisse verkündet. Zum Schluss trifft es Béla Klentze (36) und Marvin Linke (32) – für die zwei Schauspieler ist die Zeit im Forsthaus vorbei.

Die Rampensäue starten motiviert in das Spiel "Wann ist das Maß voll". Zu diesem Zeitpunkt gehen die Duos auch noch davon aus, sich mit dem Sieg ihren Verbleib im Forsthaus sichern zu können. Doch schnell schwindet die Hoffnung. "Da frag ich mich, wer das schafft", beschwert sich Béla, nachdem ihm und seinem Teampartner wiederholt die Bierkrüge vom wackeligen Tablett fallen. Während es für die beiden Männer alles andere als rund läuft, sorgt ein anderes Team aber für eine riesengroße Überraschung: Ginger und Alain Wollersheim stellen unter Beweis, was sie in ihrer Zeit als Kellner gelernt haben und schaffen es zum ersten Mal, die Bestleistung zu erzielen. Die Freude darüber hält aber nicht lang, als sie erfahren, dass der 32-Jährige und der Stairway-To-Violet-Star aus der österreichischen Berghütte ausziehen müssen. Es folgt ein emotionaler Abschied – bei Ginger rollen sogar ein paar Tränen. Die Reality-Neulinge sind wohl allen ans Herz gewachsen.

Dass Béla bei der Abschiedszeremonie auf der Terrasse zu seinem eigenen Song eine kleine Show hinlegt, wird dann aber doch manchen zu viel. Was der 36-Jährige als einen "Magic Moment" bezeichnet, finden zumindest Emmy Russ (25) und Jonathan Steinig (29) ein wenig "cringe". Marvin und Béla packen ihre Koffer. In der kommenden Folge wird es dann aber auch für die weiteren Stars ernst. Niemand ist sicher – jeder kann abgesägt werden. Emmy und Cosimo Citiolo (43) sind noch vom vergangenen "Rein Raus"-Spiel angesägt. Zuvor musste erst ein Couple dran glauben. In Folge sieben war für Luisa Krappmann (23) und Gina Alicia die Zeit im Forsthaus vorbei.

©Joyn/Nadine Rupp Béla Klentze und Marvin Linke, Kandidaten "Forsthaus Rampensau" 2024

©Joyn Béla Klentze bei "Forsthaus Rampensau"Germany, Staffel 2

